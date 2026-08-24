به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد محمدی‌دوست صبح دوشنبه در بازدید از سایت پرورش میگوی بنک بردستان شهرستان دیر، با تأکید بر اهمیت توسعه آبزی‌پروری و جایگاه صنعت میگو در اقتصاد مناطق ساحلی تاکید کرد.

مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب‌شور شیلات ایران گفت: حمایت از بهره‌برداران، رفع موانع تولید و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز این بخش ضروری و مورد تاکید است.

مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب‌شور سازمان شیلات ایران، به همراه معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر، رئیس شیلات شهرستان دیر و رئیس دامپزشکی شهرستان دیر از سایت پرورش میگوی بنک بردستان شهرستان دیر بازدید کردند.

در این بازدید، مسئولان از نزدیک در جریان روند فعالیت سایت، وضعیت مزارع پرورش میگو، میزان ذخیره‌سازی لارو و اقدامات انجام‌شده برای ارتقای بهره‌وری و بهبود زیرساخت‌های پرورش قرار گرفتند.

در سال جاری ذخیره سازی سایت پرورش میگوی بنک بردستان شهرستان دیر با وسعت ۲۲۰ هکتار و در قالب ۱۱ مزرعه عملیات ذخیره‌سازی لارو میگو در این مزارع انجام شده است.

همچنین در سال جاری، با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای امنیت زیستی و بهبود شرایط پرورش، عملیات اصلاح ساختار در دو مزرعه این سایت انجام شده است.

اصلاح ساختار مزارع پرورش میگو با هدف حرکت از شیوه‌های سنتی به سمت روش‌های نوین و کنترل‌شده انجام می‌شود و اقداماتی از جمله بهبود بستر استخرها، مدیریت بهتر آب، تقویت زیرساخت‌های فنی، کاهش ریسک بیماری و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای رشد میگو را دربرمی‌گیرد. این اقدامات می‌تواند زمینه افزایش تولید در واحد سطح و کاهش ریسک‌های ناشی از بیماری و نوسانات کیفیت آب را فراهم کند.

سایت بنک بردستان یکی از ظرفیت‌های مهم پرورش میگو در شهرستان دیر به شمار می‌رود و فعالیت آن نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی منطقه دارد.

در پایان این بازدید، بر تداوم حمایت از تولیدکنندگان، تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها، اجرای طرح‌های اصلاح ساختار مزارع و حرکت به سمت تولید پایدار و اقتصادی میگو در شهرستان دیر تأکید شد.