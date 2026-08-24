فرماندار مانه: ناحیه صنعتی شهرستان پس از ۲۰ سال تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر علی مقیمی صبح دوشنبه در آیین افتتاح فرماندهی انتظامی شهرستان مانه اظهار کرد: از مجموع پروژههای افتتاحی، ۶۰ پروژه مربوط به دهیاریها و شهرداری مرکز شهرستان است که در مجموع ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آنها هزینه شده است.
وی افزود: همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۴۱ میلیارد تومان را در شهرستان مانه به بهرهبرداری میرساند که شامل ۲۲۰ واحد مسکونی در روستاهای شهرستان است.
فرماندار مانه با اشاره به مشارکت دستگاههای مختلف در اجرای پروژههای هفته دولت، گفت: راهداری، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت توزیع نیروی برق و سایر دستگاههای اجرایی نیز در این ایام پروژههای مختلفی را افتتاح و به بهرهبرداری خواهند رساند.
مقیمی با بیان اینکه در دهه فجر سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه در شهرستان مانه به بهرهبرداری رسید، تصریح کرد: امسال نیز بیش از ۶۴۴ میلیارد تومان پروژه در این شهرستان افتتاح و به بهرهبرداری میرسد که نشاندهنده توجه ویژه مدیریت استان به توسعه شهرستان تازهتأسیس مانه است.
وی ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده، ۲۳ اداره و نمایندگی در شهرستان مانه مستقر شده و در حوزه جوانی جمعیت نیز تاکنون ۳۹ قطعه زمین به متقاضیان واگذار شده، ۷۲ قطعه در حال واگذاری است و عملیات آمادهسازی یکهزار و ۷۰۰ قطعه زمین در مرکز شهرستان نیز در حال انجام است.
فرماندار مانه با اشاره به تعیین تکلیف ناحیه صنعتی شهرستان پس از ۲۰ سال، گفت: با دستور و پیگیری استاندار خراسان شمالی، پیمانکار ناحیه صنعتی مشخص شده و عملیات آمادهسازی آن در حال انجام است تا در ادامه قطعات این ناحیه برای سرمایهگذاران واگذار شود.
مقیمی همچنین به اجرای نهضت لایروبی در شهرستان اشاره کرد و افزود: این طرح با دستور ویژه استاندار در سطح شهرستان در حال اجراست و پیشرفت آن به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.
وی در ادامه از ثبت بیش از ۱۱۱ درصد تعهد اشتغال شهرستان در سامانه رصد خبر داد و اظهار کرد: در حوزه نهضت عدالت آموزشی نیز فاز نخست طرح در شهرستان در مهلت مقرر به پایان رسیده و فاز دوم آن در حال اجراست. همچنین اجرای طرح پنلهای خورشیدی مدارس و برنامههای مرتبط با مدیریت ناترازی انرژی از دیگر اولویتهای شهرستان است.
فرماندار مانه با اشاره به اجرای طرحهای مختلف در حوزههای بهداشت، دادگستری، بسیج و مساجد گفت: دستگاههای مختلف برای توسعه شهرستان پای کار هستند و اقدامات متعددی در این حوزهها در حال انجام است.
مقیمی از تشکیل هفت اتحادیه صنفی در شهرستان خبر داد و افزود: راهاندازی خانه کشاورز، نظام مهندسی کشاورزی و شرکت تعاونی دهیاریها و همچنین جذب ۱۰ نیرو طی ماههای گذشته برای مجموعه فرمانداری و بخشداری از دیگر اقدامات انجامشده در شهرستان مانه بوده است.
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