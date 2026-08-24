مسعود قلعهسفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اربعین امسال در مقایسه با سالهای گذشته تفاوتهایی داشت که یکی از مهمترین آنها برخورداری استان از زیرساختهای مناسب و تمهیدات گسترده حوزه بهداشت و درمان بود.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با همراهی معاونتهای مختلف از جمله معاونت بهداشتی، معاونت درمان، معاونت غذا و دارو، معاونت توسعه و مجموعه اورژانس پیشبیمارستانی، از مدتها قبل برای ارائه خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) آماده شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: اورژانس پیشبیمارستانی علاوه بر پوشش کامل سطح استان، در ورودیهای ششگانه کرمانشاه نیز حضور فعال داشت و پوشش امدادی زائران اربعین را در این محورها انجام داد.
قلعهسفیدی با اشاره به تقویت استقرارهای امدادی در ایام اربعین عنوان کرد: امسال استقرارهای جدیدی در نقاط مختلف ایجاد شد و آمبولانسها و کانکسهای امدادی در مسیرهای مورد نیاز مستقر شدند و پایگاههای اورژانس نیز همانند گذشته در سطح استان فعال بودند.
فعالیت ۱۹۰ دستگاه خودروی امدادی اورژانس در کرمانشاه
وی با بیان اینکه بیش از ۱۹۰ دستگاه خودروی امدادی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی در خدمت اربعین قرار گرفت، تصریح کرد: این ناوگان شامل ۱۱۷ دستگاه آمبولانس، هفت دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۹ دستگاه موتورلانس بود و پوشش هوایی نیز از طریق بالگرد پایگاه هوایی انجام شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی کرمانشاه ادامه داد: مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و دستگاههای همکار تلاش کردند تمامی ظرفیتهای موجود برای ارائه خدمات به زائران را به کار بگیرند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز درمانی، خدمات در کوتاهترین زمان ممکن ارائه شود.
قلعهسفیدی همچنین به فعالیت گسترده حوزه بهداشت در ایام اربعین اشاره کرد و گفت: معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این ایام بیش از ۵۰۰ هزار خدمت به زائران و مردم ارائه کرد.
وی افزود: در ارائه خدمات درمانی و امدادی اربعین، مجموعههای مختلفی از جمله بهداری سپاه حضرت نبی اکرم(ص)، بسیج جامعه پزشکی، بیمارستان غرب سپاه، سازمان تأمین اجتماعی، فراجا، یگان ویژه، مرزبانی و دیگر مجموعههای مرتبط همکاری و در کنار دانشگاه علوم پزشکی فعالیت کردند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به استقرار بیمارستانهای صحرایی در مرز خسروی گفت: در این ایام دو بیمارستان صحرایی در منطقه خسروی فعال بود که بیمارستان حضرت امام حسین(ع) و بیمارستان شهید فیاضزاده ارتش در ارائه خدمات درمانی به زائران نقش داشتند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، مرکز فعالیتهای پزشکی و خدمات سلامت ثارالله در پایانه مرزی خسروی نیز همانند سالهای گذشته فعال بود و یکی از ظرفیتهای مهم درمانی استان برای خدمترسانی به زائران محسوب میشد.
قلعهسفیدی خاطرنشان کرد: این مرکز از امکانات مناسبی برخوردار بود و اتاقهای سرد بزرگ، مطبهای متعدد پزشکان و داروخانه در آن پیشبینی شده بود و نیروهای ارائهدهنده خدمات نیز در همین مجموعه مستقر بودند.
وی افزود: وجود این مجموعه در پایانه خسروی از نظر ارائه خدمات سلامت و همچنین از نظر شأن و جایگاه استان، ظرفیت مناسبی ایجاد کرده بود و توانست بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی زائران را پاسخ دهد.
فعالیت درمانگاه در پایانه مرزی خسروی
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی کرمانشاه همچنین از فعالیت یک درمانگاه مجهز در داخل پایانه خسروی خبر داد و گفت: یک اتاق سرد به مساحت حدود ۶۰ مترمربع در داخل پایانه به عنوان درمانگاه مورد استفاده قرار گرفت که پزشک، پرستار خانم و آقا و آمبولانس در آن مستقر بودند و خدمات پزشکی به زائران ارائه میکردند.
وی با اشاره به حجم خدمات ارائهشده در ایام اربعین امسال اظهار کرد: در مجموع ۵۲۶ هزار خدمت در حوزه بهداشت، درمان و امداد به زائران و مراجعان ارائه شد که این میزان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
قلعهسفیدی این میزان خدمت را یکی از اعداد مهم در ارزیابی عملکرد حوزه سلامت اربعین استان دانست و گفت: خوشبختانه با وجود حجم بالای تردد زائران، مشکل خاصی از نظر حوزه بهداشت و درمان در استان ایجاد نشد و خدمات طبق برنامه ارائه شد.
وی ادامه داد: در شهرستانهای مختلف استان نیز آمادگی لازم برای پذیرش بیماران و ارائه خدمات درمانی وجود داشت و بیمارستانها برای ایام اربعین برنامهریزی لازم را انجام داده بودند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان کرد: برای بیمارستانهای استان برنامه آمادگی ویژه تدوین شده بود، داروهای مورد نیاز در مراکز درمانی دپو و تأمین شده و نیروهای تخصصی مورد نیاز نیز به مجموعه بیمارستانها اضافه شده بودند.
قلعهسفیدی با اشاره به پیشبینی بیمارستانهای پشتیبان افزود: برای مراکز درمانی، بیمارستانهای پشتیبان نیز مشخص شده بود تا در صورت افزایش مراجعات یا بروز شرایط خاص، امکان ارائه خدمات و پذیرش بیماران بدون ایجاد اختلال در روند درمان وجود داشته باشد.
وی تأکید کرد: همه بخشهای مرتبط با حوزه سلامت از جمله درمان، بهداشت و غذا و دارو در این ایام پای کار بودند و هماهنگی مناسبی میان مجموعههای مختلف وجود داشت.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی کرمانشاه خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا پایان مراسم اربعین و بازگشت زائران، مشکل خاصی در حوزه بهداشت و درمان استان گزارش نشد و مجموعههای مسئول توانستند خدمات مورد نیاز زائران را در مسیرهای ورودی استان، شهرستانها و مرز خسروی ارائه کنند.
قلعهسفیدی در پایان گفت: تجربه اربعین امسال نشان داد که توسعه زیرساختها، تقویت ناوگان امدادی، افزایش استقرارها، تأمین دارو و تجهیزات و همکاری میان دستگاههای مختلف، نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) دارد.
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