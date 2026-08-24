به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حسینی همدانی، نماینده ولیفقیه در استان البرز، با حضور در مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان، با سردار نادر ادیبی دیدار و به مقام شهدای گمنام ادای احترام کرد و در این دیدار با قدردانی از تلاشهای مجموعه حفظ آثار دفاع مقدس گفت: دوران دفاع مقدس دورهای نورانی و سرشار از برکت برای انقلاب اسلامی است و باید از این گنجینه ارزشمند بیش از پیش بهره برد.
وی با اشاره به تداوم دشمنی با انقلاب اسلامی تأکید کرد: جنگ امروز، جنگی برای موجودیت و هویت انقلاب اسلامی است.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با تأکید بر اهمیت روایت صحیح از دفاع مقدس گفت: اگر خلأهای موجود در حوزه روایت را پر نکنیم، دیگران این خلأ را با روایت خودشان پر خواهند کرد.
وی همچنین خواستار تهیه نسخههای متعدد از اسناد و آثار دفاع مقدس برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی شد.
آیتالله حسینی همدانی بر تولید محتوای تخصصی برای کودکان و نوجوانان تأکید کرد و گفت: در این حوزه باید علاوه بر کتاب، از ظرفیتهایی مانند انیمیشن و کمیکاستریپ استفاده شود.
وی با اشاره به لزوم پیوند تولیدات فرهنگی با محصولات کودک افزود: شخصیتهای فرهنگی زمانی ماندگار میشوند که محصولاتی مانند عروسک و لوازمالتحریر مرتبط با آنها تولید شود.
کرج نیازمند المانهای ماندگار دفاع مقدس است
نماینده ولیفقیه در استان البرز بر ضرورت تقویت نمادهای دفاع مقدس در کرج تأکید کرد و گفت: این المانها با طراحی مناسب میتوانند مفاهیم ایثار و مقاومت را در ذهن جامعه نهادینه کنند.
پیشنهاد تغییر عنوان «موزه» به «مرکز فرهنگی»
وی در پایان پیشنهاد کرد عنوان «موزه دفاع مقدس» به «مرکز فرهنگی دفاع مقدس و مقاومت» تغییر یابد و گفت: دفاع مقدس فرهنگی زنده و پویاست که نباید در قالب موزه متوقف شود.
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