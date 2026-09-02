علی آبادی: آبرسانی به۱۰ هزار روستای کشور تا پایان سال جاری محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی، پیش از ظهر چهارشنبه در آیین بهرهبرداری از طرح آبرسانی به ۶۰ روستای استان کرمان که بهصورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، با تأکید بر اهتمام دولت چهاردهم برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه آب و فاضلاب، اظهار داشت: دولت با قاطعیت اهداف پیشبینیشده در این برنامه را دنبال میکند تا تمامی روستاهای کشور از نعمت آب آشامیدنی پایدار بهرهمند شوند.
وی با ارائه آماری از وضعیت دسترسی به آب شرب در کشور، افزود: هماکنون میزان برخورداری از آب آشامیدنی در مناطق شهری به بیش از ۹۹.۹ درصد رسیده و در مناطق روستایی نیز این شاخص با رشد قابلتوجهی از ۸۷ درصد عبور کرده است.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای تحقق پوشش ۱۰۰ درصدی مناطق روستایی، تصریح کرد: طبق تعهدات مندرج در برنامه هفتم توسعه، آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در دستور کار قرار دارد و در حال حاضر با تلاشهای صورت گرفته، رکورد آبرسانی به ۵۰ روستا در هر هفته به ثبت رسیده است که دستاورد بزرگی محسوب میشود.
علیآبادی، با بیان اینکه تاکنون طرح آبرسانی به بیش از پنج هزار روستا نهایی شده است، خاطرنشان کرد: با تداوم این روند و اجرای دقیق برنامههای مصوب مجلس، وعده آبرسانی به ۱۰ هزار روستا تا پایان سال جاری محقق خواهد شد و عملاً شاهد پوشش کامل شبکه آب روستایی در سراسر کشور خواهیم بود.
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