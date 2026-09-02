افتتاح بزرگ‌ ترین طرح آبرسانی روستایی در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمان پیش از ظهر چهارشنبه در آیین بهرهبرداری از طرح تأمین آب ۶۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان کرمان گفت: امروز روز بزرگی برای استان کرمان و به ثمر نشستن یکی از پروژههای مهم زیرساختی در زمینه تأمین خدمات مورد نیاز مردم است.
محمدعلی طالبی، افزود: از خردادماه امسال، با امضای تفاهم نامهای، آبرسانی به ۶۶۴ روستای بالای ۲۰ خانوار استان که فاقد شبکه آب شرب بودند، در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به گستردگی این طرح گفت: وجود تعداد ۶۶۴ روستای بالای ۲۰ خانوار فاقد شبکه آب شرب در استان، موضوعی باورکردنی نبود و با همت مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و تأمین منابع مالی، عملیات آبرسانی در مدت کوتاهی آغاز شد.
طالبی، ادامه داد: در همین مدت، ۶۰ روستا آماده بهرهبرداری شده و امروز شاهد افتتاح این پروژهها هستیم.
استاندار کرمان با بیان اینکه عملیات آبرسانی به روستاهای استان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت، گفت: تعداد ۱۳۸ روستای دیگر نیز تا دهه مبارک فجر امسال آماده بهرهبرداری خواهند شد و هدفگذاری شده است عملیات آبرسانی به تمامی این ۶۶۴ روستا طی ۲۴ ماه به پایان برسد که اقدامی بزرگ برای استان کرمان خواهد بود.
پروژههای بزرگ آبی و برقی کرمان در آستانه بهرهبرداری
استاندار کرمان همچنین با اشاره به پروژههای بزرگ زیرساختی استان از وزیر نیرو برای حضور و افتتاح این طرحها دعوت کرد و گفت: پروژه تأمین و انتقال آب به رابر آماده بهرهبرداری است و پروژه انتقال آب خلیج فارس به کرمان نیز مراحل نهایی خود را طی میکند.
طالبی، افزود: پروژه انتقال آب به شهرهای شمال استان نیز آماده کلنگزنی است.
وی در حوزه برق نیز اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در استان کرمان آماده افتتاح است و نیروگاه سیکل ترکیبی بوتیا نیز آماده بهرهبرداری است که امیدواریم با حضور وزیر نیرو به بهرهبرداری برسد.
استاندار کرمان در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به اوج محرومیت برخی مناطق روستایی و شهری در زمینه تأمین آب شرب، اجرای این طرحها موجب کاهش تنشهای آبی و برخورداری عادلانه مردم استان از این نعمت خدادادی شود.
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