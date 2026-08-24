تعیین تکلیف وضعیت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دارای دروس ناتمام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا صبری مشاور معاون آموزش و دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت با ابلاغ بخشنامه‌ای نحوه ادامه تحصیل دانشجویانی که در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دارای دروس ناتمام بوده و پس از شرکت در امتحانات دروس مذکور مشروط شده‌اند را اعلام کرد.

متن این بخش‌نامه به شرح ذیل است:

«پیرو ابلاغیه شماره ۵۲۳/۵۰۰/د مورخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در خصوص دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ دروس ناتمام داشته اند، به استحضار می رساند در صورتی که پس از ثبت نمرات دروس ناتمام این دانشجویان مشروط شده باشند:

- دروسی را که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تا سقف ۲۰ واحد اخذ کرده اند به قوت خود باقی است و واحدهای دانشجو تا سقف ۱۴ واحد به دلیل مشروطی حذف نمی شود.

- همچنین دروس دانشجویانی که نیمسال دوم سال تحصیلی جاری آخرین نیمسال تحصیلی آنها بوده و تا سقف ۲۴ واحد اخذ کرده اند به قوت خود باقی است و حذف نمی شود.