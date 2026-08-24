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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

تعیین تکلیف وضعیت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دارای دروس ناتمام

تعیین تکلیف وضعیت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دارای دروس ناتمام

نحوه ادامه تحصیل دانشجویان علوم پزشکی که دروس نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را به صورت ناتمام گذرانده‌اند و پس از شرکت در آزمون‌های دروس ناتمام مشروط شده‌اند، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا صبری مشاور معاون آموزش و دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت با ابلاغ بخشنامه‌ای نحوه ادامه تحصیل دانشجویانی که در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دارای دروس ناتمام بوده و پس از شرکت در امتحانات دروس مذکور مشروط شده‌اند را اعلام کرد.

متن این بخش‌نامه به شرح ذیل است:

«پیرو ابلاغیه شماره ۵۲۳/۵۰۰/د مورخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در خصوص دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ دروس ناتمام داشته اند، به استحضار می رساند در صورتی که پس از ثبت نمرات دروس ناتمام این دانشجویان مشروط شده باشند:

- دروسی را که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تا سقف ۲۰ واحد اخذ کرده اند به قوت خود باقی است و واحدهای دانشجو تا سقف ۱۴ واحد به دلیل مشروطی حذف نمی شود.

- همچنین دروس دانشجویانی که نیمسال دوم سال تحصیلی جاری آخرین نیمسال تحصیلی آنها بوده و تا سقف ۲۴ واحد اخذ کرده اند به قوت خود باقی است و حذف نمی شود.

کد مطلب 6925910

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