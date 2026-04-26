به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، شورای معین شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در جلسه‌ای در ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، مصوباتی را برای تسهیل روند تحصیلی دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با دروس ناتمام مواجه بوده‌اند، ابلاغ کرد.

این مصوبات شامل امکان شرکت در آزمون دروس قبلی حتی با وجود استفاده از مرخصی تحصیلی و همچنین افزایش سقف واحد انتخابی برای دانشجویان مشروط است.

در پی بخشنامه‌های پیشین در خصوص امکان انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ بدون گذراندن قطعی تمامی دروس نیمسال قبل، شورای معین شورای عالی برنامه‌ریزی علوم‌پزشکی در جلسه در تاریخ ۳۰ فروردین‌ماه سال جاری، مصوبات جدیدی را جهت اجرای دستورالعمل‌ها تصویب و ابلاغ کرد:

الف) تسهیل در آزمون دروس ناتمام: دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از مرخصی تحصیلی استفاده کرده‌اند، کماکان مجاز به شرکت در آزمون دروس ناتمام خود از نیمسال قبلی در نیمسال جاری خواهند بود. این بند به دانشجویانی که نیاز به فرصت بیشتری برای آمادگی دارند، امکان می‌دهد تا بدون نگرانی از دست دادن فرصت آزمون، از مرخصی خود بهره‌مند شوند.

ب) افزایش سقف واحد برای دانشجویان مشروط: وضعیت تحصیلی دانشجویانی که به دلیل ناتمام ماندن دروس در نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴، مشروط شده‌اند، مورد بازنگری قرار گرفته است. این دسته از دانشجویان اجازه خواهند داشت تا در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، تعداد واحد بیشتری نسبت به سقف معمول انتخاب کنند؛ به طوری که سقف واحد انتخابی آن‌ها از ۱۴واحد به ۲۰ واحد افزایش می‌یابد. این اقدام با هدف کمک به جبران وضعیت تحصیلی و جلوگیری از طولانی شدن دوره تحصیل دانشجویان صورت گرفته است.

این مصوبات از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا بوده و انتظار می‌رود گامی مؤثر در جهت حمایت از دانشجویان و رفع موانع تحصیلی آنان باشد.