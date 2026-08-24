کشف ۲۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۲۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان شهریار خبر داد.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انتقال فرآورده‌های نفتی با خودروهای باری سبک به یک انبار در شهریار و نگهداری سوخت قاچاق در این محل، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی، محل انبار را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضایی و با حضور عوامل شرکت نفت شهرستان شهریار، بازرسی از این محل انجام شد.

زلفخانی ادامه داد: در جریان بازرسی، چهار مخزن با ظرفیت مجموع ۳۷ هزار لیتر شناسایی شد که کارشناسان شرکت نفت پس از بررسی، حجم فرآورده‌های نفتی موجود در مخازن را بیش از ۲۱ هزار لیتر برآورد کردند.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا در جریان این عملیات یک متهم را دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش سوخت قاچاق و آلات و ادوات کشف‌شده را حدود ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند و با هماهنگی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، تمامی فرآورده‌ها و تجهیزات کشف‌شده در محل توقیف شد.

زلفخانی در پایان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.