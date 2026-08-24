به گزارش خبرنگار مهر، انجمن مدیریت کسب و کار ایران با توجه به اخذ مجوزهای لازم برای برگزاری آزمون صلاحیت حرفهای از شورای صلاحیت حرفهای (دانشگاه جامع علمی و کاربردی)، اولین آزمون صلاحیت حرفهای مشاوران کسب و کار کشور را در سال ۱۴۰۵ با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور و شورای صلاحیت حرفهای برگزار میکند. ضرورت دارد همه متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط به شرح ذیل، نسبت به ثبتنام در این آزمون فوق اقدام کنند.
شرایط عمومی متقاضیان:
۱) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲) نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
۳) حُسن شهرت به رعایت موازین شرعی و اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۴) نداشتن محکومیت انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی.
۵) سلامتی، تندرستی و توانایی جسمی متناسب و لازم برای انجام امور جاری.
۶) داشتن حداقل مدرک کاردانی (فوق دیپلم) (ملاک محاسبه اولین روز ثبتنام است.)
۷) حداقل سن ۲۰ سال تمام (ملاک محاسبه اولین روز ثبتنام است).
نحوه برگزاری آزمون:
آزمون شامل دو مرحله است. مرحله اول، آزمون کتبی است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میشود. مرحله دوم ارزیابی صلاحیتهای عمومی و تخصصی است که توسط انجمن مدیریت کسب و کار ایران انجام میشود.
آزمون کتبی شامل ۱۰۰ سؤال در قالب یک دفترچه، از سرفصلهای کلی مندرج در جدول شماره (۱) و با ضریب ۱، با لحاظ نمره منفی است و یک نمره برای آن اعلام میشود.
متقاضیانی که در این آزمون حدنصاب نمره علمی مورد نظر انجمن مدیریت کسب و کار ایران را کسب کنند برای انجام ارزیابی صلاحیتهای عمومی و تخصصی به مرحله دوم معرفی میشوند. به معرفی شدگانی که موفق به کسب امتیاز لازم در مرحله ارزیابی صلاحیتهای عمومی و تخصصی مشاوران کسب و کار شوند، گواهی نامه رسمی صلاحیت حرفهای مشاوره کسب و کار داده میشود.
یادآوری: کسب حدنصاب نمره علمی در آزمون کتبی به منزله قبولی قطعی نبوده و صرفاً مجوز حضور در ارزیابی صلاحیتهای عمومی و تخصصی است.
سرفصلهای قابل استناد درخصوص محتوای آزمون کتبی
سرفصلهای قابل استناد درخصوص محتوای آزمون کتبی به شرح ذیل است:
سرفصل کلی: استراتژی کسب و کار/ تعداد سئوالات: ۱۰ سوال/ موضوعات اصلی: تدوین استراتژی سازمان - تعریف چشمانداز و مأموریت - تحلیل SWOT - تحلیل محیط کلان (PESTEL) - تعیین اهداف بلندمدت - مزیت رقابتی - برنامهریزی راهبردی - مدیریت تغییر استراتژیک - اندازهگیری عملکرد (KPI) - تحلیل رقبا
سرفصل کلی: بازاریابی و فروش/ تعداد سئوالات: ۲۵ سوال/ موضوعات اصلی: مدیریت رفتار مصرف کننده، بازاریابی بین الملل، مدیریت تبلیغات و برند، تحقیقات بازاریابی، بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته، بازاریابی صنعتی و خدمات، مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد بازاریابی ، تجارت و بازاریابی الکترونیکی پیشرفته ، مدیریت استراتژیک بازاریابی، مدیریت فروش ، بازاریابی نوآورانه و کارآفرینی ، بازار شناسی و مسائل بازاریابی
سرفصل کلی: منابع انسانی و رفتار سازمانی/ تعداد سئوالات: ۱۵ سوال/ موضوعات اصلی: جذب و استخدام نیروی انسانی - آموزش و توسعه کارکنان - ارزیابی عملکرد - رهبری و انگیزش - کار تیمی و تیمسازی - مدیریت تعارض - فرهنگ سازمانی - ارتباطات داخلی - سیاستهای جبران خدمت - برنامهریزی جانشینی
سرفصل کلی: حسابداری و مدیریت مالی/ تعداد سئوالات: ۱۰ سوال/ موضوعات اصلی: صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان) - بودجهبندی و کنترل هزینه - مدیریت نقدینگی - تحلیل نسبتهای مالی - ارزش زمانی پول - تأمین مالی و وامدهی - سرمایهگذاری و بازده - گزارشگری مالی - مدیریت ریسک مالی - مدیریت سرمایه در گردش
سرفصل کلی: کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک/ تعداد سئوالات: ۱۰ سوال/ موضوعات اصلی: ایدهپردازی و نوآوری - تدوین طرح کسبوکار (Business Plan) - تحلیل فرصتهای بازار - منابع مالی کارآفرینی (سرمایهگذار، وام) - ارزیابی ریسک کارآفرینی - استراتژی بازاریابی خلاق - رشد و توسعه کسبوکار کوچک
سرفصل کلی: مدیریت عملیات و زنجیره تأمین/ تعداد سئوالات: ۵ سوال/ موضوعات اصلی: مدیریت زنجیره تأمین - کنترل کیفیت و بهبود فرایندها - مدیریت موجودی و انبار - برنامهریزی تولید - زمانبندی عملیات
سرفصل کلی: اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی/ تعداد سئوالات: ۵ سوال/ موضوعات اصلی: کد اخلاق حرفهای در مشاوره - حفظ محرمانگی اطلاعات - تضاد منافع در تصمیمگیری - مسئولیت اجتماعی سازمان - رعایت قوانین و مقررات
سرفصل کلی: فناوری اطلاعات و کسب و کارهای دیجیتال/ تعداد سئوالات: ۱۰ سوال/ موضوعات اصلی: فناوری اطلاعات سازمانی - تجارت الکترونیک - تحول دیجیتال - بازاریابی اینترنتی - امنیت و حریم خصوصی - تحلیل دادههای کلان (Big Data) هوش تجاری (BI)
سرفصل کلی: مدیریت پروژه/ تعداد سئوالات: ۵ سوال/ موضوعات اصلی: چرخه عمر پروژه - زمانبندی و نمودار گانت - بودجه و کنترل هزینه - مدیریت ریسک پروژه - مدیریت ذینفعان پروژه
سرفصل کلی: اصول ارتباطات/ تعداد سئوالات: ۵ سوال/ موضوعات اصلی: مهارتهای ارتباطی کتبی و شفاهی - گزارشنویسی و مستندسازی - فنون مذاکره و اقناع - ارائه و سخنرانی مؤثر - ارتباط با مشتری و ذینفعان
توضیحات:
۱) گروههای زیر بدون شرکت در این آزمون همزمان با معرفی شدگان آزمون کتبی میتوانند در مرحله ارزیابی صلاحیتهای عمومی و تخصصی از طریق وب سایت رسمی انجمن مدیریت کسب و کار ایران به آدرس: www.iranbma.com ثبتنام کنند و نیازی به شرکت در آزمون کتبی را ندارند:
۱-۱) اعضای هیئت علمی تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی در یکی از گرایشهای رشتههای مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع.
۱-۲) فارغ التحصیلان دوره CMC (مشاوره مدیریت) و دارای مدرک معتبر از انجمن صنفی مشاوران مدیریت ایران.
۱-۳) اعضای هیئت مؤسس و هیئت مدیره و بازرسین ادوار مختلف انجمن مدیریت کسب و کار ایران.
۱-۴) فارغ التحصیلان مقطع دکتری در یکی از گرایشهای رشتههای مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع.
ثبتنام در آزمون به منزله اطلاع و آگاهی کامل از شرایط و مقررات مربوطه بوده و چنانچه پس از قبولی در آزمون در هر مرحلهای احراز شود اطلاعات ثبت شده از ناحیه متقاضی در آزمون بهصورت کلی یا جزئی مغایر مفاد آگهی ثبتنام بوده، قبولی متقاضی بلااثر شده و اگر برای شرکت در ارزیابی صلاحیتهای عمومی و تخصصی به انجمن مدیریت کسب و کار ایران معرفی شده باشد، مراتب جهت لغو گواهی نامه دریافتی احتمالی اعلام میشود.
فرآیند ثبتنام آزمون صلاحیت حرفهای مشاوران کسب و کار کشور
الف) مدارک لازم جهت ثبتنام
۱) تکمیل تقاضانامه الکترونیکی.
۲) فایل عکس اسکن شده: متقاضی باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن کرده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبتنام اینترنتی آماده کند.
۲-۱) عکس ۴ در ۳ که در سال جاری گرفته شده باشد. (عکس تمام رخ)
۲-۲) عکس اسکن شده فقط باید در قالب JPG باشد.
۲-۳) اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰ در ۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰ در ۲۰۰ باشد.
۲-۴) تصویر متقاضی باید واضح، مشخص و فاقد اثر مُهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
۲-۵) حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.
۲-۶) حاشیههای زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
۲-۷) حتیالامکان، عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
تبصره ۱: اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی (کارت ملی، شناسنامه و ...) قابل قبول نیست و متقاضیان لازم است از اصل عکس مطابق توضیحات فوق اقدام کنند.
تبصره ۲: عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تبصره ۳: درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبتنام متقاضی باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب میشود.
تذکر مهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در خصوص اشتباه در ارسال عکس متقاضیان، که این موضوع اکثراً برای متقاضیانی که ثبتنام آنان توسط دیگران انجام میشود رخ داده است. تاکید میشود که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبتنامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس متقاضی دیگری به جای عکس شما الصاق نشود. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
۳) پس از اعلام نتایج آزمون کتبی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، راهیافتگان به مرحله ارزیابی صلاحیتهای عمومی و تخصصی میبایست مدارک و مستندات مربوطه را به منظور ثبتنام در ارزیابی صلاحیتهای عمومی و تخصصی، حداکثر طی یک ماه در سامانه رسمی انجمن مدیریت کسب و کار ایران به آدرس: www.iranbma.com بارگذاری کنند.
۴) عدم بارگذاری مدارک و ثبت نام برای شرکت در مرحله ارزیابی صلاحیتهای عمومی و تخصصی مطابق مندرجات ردیف (۳)، به معنی انصراف خواهد بود.
۵) شایستگیهای مورد نظر برای ارزیابی صلاحیتهای عمومی و تخصصی صلاحیت حرفهای مشاوران کسب و کار ایران، شامل: تصمیمگیری و حل مسئله، تفکر تحلیلی، ارتباط مؤثر، مسئولیتپذیری، خلاقیت و نوآوری، تحلیل کسب وکار، تحلیل بازار و رقبا، طراحی مدل کسبوکار، تفکر و تحلیل مالی اولیه، تحلیل دادههای مدیریتی، میباشد که جزئیات آن در آگهی نحوه شرکت در ارزیابی در وب سایت رسمی انجمن مدیریت کسب و کار ایران منتشر میشود.
ب) زمان ثبتنام آزمون کتبی:
۱) متقاضیان ثبت نام در آزمون کتبی، ضمن مطالعه دقیق شرایط مندرج در اطلاعیه راهنما در صورت واجد شرایط بودن باید از روز دوشنبه ۲ شهریور تا تا پایان روز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
در پایان ثبتنام به هر یک از متقاضیان کد رهگیری ارائه خواهد شد که لازم است تا پایان تمامی مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری کنند. ضمناً یادآور میشود، ثبتنام منحصراً به صورت الکترونیکی است و متقاضیان باید از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبتنام در آزمون اقدام کنند.
۲) پرداخت هزینه ثبتنام آزمون به مبلغ ۲۰ میلیون ریال (۲ میلیون تومان) به صورت الکترونیکی از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور با کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب انجام میشود.
۳) متقاضیان باید در مهلت تعیین شده نسبت به ثبتنام اقدام کنند. به ثبتنام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.
۴) لازم به توضیح است، متقاضیانی که در این آزمون کتبی حدنصاب نمره علمی را کسب کردهاند، باید پس از اعلام نتایج رسمی، حداکثر طی یک ماه برای شرکت در ارزیابی صلاحیتهای عمومی و تخصصی صلاحیت حرفهای مشاوران کسب و کار ایران (آزمون شایستگیهای مصوب) در وب سایت رسمی انجمن مدیریت کسب و کار ایران ثبت نام کرده و هزینه این مرحله به مبلغ ۴۹ میلیون ریال (۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) را در وجه حساب انجمن مدیریت کسب و کار ایران پرداخت کنند.
ج) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون کتبی:
کارت شرکت در آزمون از روز سهشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ برای مشاهده و چاپ، بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.
آزمون روز جمعه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۳منحصرا در شهر تهران برگزار خواهد شد. زمان و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام دریافت کارت به آگاهی متقاضیان خواهد رسید.
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