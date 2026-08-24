به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی ظهر دوشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان با قدردانی از مهمان‌نوازی مردم این استان، اظهار کرد: در این سفر توفیق یافتیم تعداد قابل توجهی پروژه ارتباطی را به صورت رسمی افتتاح و تقدیم مردم استان اصفهان کنیم. همچنین به نمایندگی از دولت شاهد افتتاح ۲۹ پروژه دیگر در حوزه‌های مختلف هستیم.

وی ادامه داد: این حجم از افتتاحات پیام روشنی دارد؛ اینکه مسیر رشد و توسعه کشور متوقف بر شرایط حاکم و شرایط جنگی نبوده است. هرگاه از منیت عبور کردیم، در کنار هم قرار گرفتیم و با نگاه مبتنی بر وفاق و انسجام حداکثری بین قوا و دستگاه‌ها حرکت کردیم، نتایج روشنی حاصل شده است.

وزیر ارتباطات با اشاره به جنگ رمضان و مجاهدت نیروهای مسلح و حمایت مردم افزود: اتفاقی که رخ داد دنیا را به حیرت واداشت و از همه مدیران استانی که همت و مجاهدت کردند تقدیر می‌کنم.

هاشمی با ارائه گزارشی از وضعیت استان گفت: اصفهان در اقتصاد دیجیتال رتبه سوم کشور را پس از تهران و خراسان رضوی دارد. با این حال حجم اقتصاد دیجیتال استان ۴.۰۲ درصد از کل اقتصاد دیجیتال کشور است که متناسب با جمعیت استان نیست و انتظار می‌رود با توجه ویژه ارتقا یابد.

وی افزود: پروژه جی‌نف در استان اصفهان با پیشرفت ۸۳ درصد در رتبه سوم کشور قرار دارد و قابل قبول است. اما در حوزه ارتباطات روستایی رتبه استان ۱۲ است که بخشی از آن میراث دولت‌های گذشته محسوب می‌شود و انتظار داریم این رتبه به سامان برسد و الگوی موفق آن به سایر نقاط تعمیم یابد.

وی همچنین از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و فرزندان شایسته اصفهان در عرصه ملی قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود ظرفیت‌های بالقوه استان بالفعل شود تا جایگاه آن بیش از پیش ارتقا یابد.

وی ادامه داد: در میزان استفاده کاربران از خدمات دولت هوشمند، استان رتبه چهارم کشوری را دارد که نشان‌دهنده ظرفیت نیروی توانمند استان است. وقتی بستر فراهم شود، این ظرفیت بالفعل می‌شود.

توسعه زیرساخت‌ها پیش‌نیاز اقتصاد دیجیتال است

وزیر ارتباطات تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها بخش مهمی از مسیر پیشرفت است. منابع در شرایط جنگ محدودتر می‌شود و باید هوشمندانه سرمایه‌گذاری کرد. حفاری معابر آسیب ایجاد می‌کند اما اگر بستر ارتباطی با جدیت ایجاد نشود، اقتصاد دیجیتال دچار کندی خواهد شد.

هاشمی با اشاره به تجربه برخی شهرها گفت: هرگاه بستر توسعه پیدا کرده، فرصت رشد اقتصادی فراهم شده است. انتظار می‌رود مدیریت شهری بر مأموریت اصلی خود تمرکز کند و خدمات را از اپراتورهای تخصصی بگیرد؛ تجربه نشان داده تمرکز بر حوزه تخصصی، کار را مؤثرتر پیش می‌برد. ما آماده‌ایم در این خصوص سرمایه‌گذاری کنیم و با میانجی‌گری استاندار محترم این مسائل حل شود.

وی همچنین به حدود ۱۹۰ کیلومتر مسیر با پوشش بی‌کیفیت اشاره کرد و خواستار تعامل نزدیک‌تر برای تأمین پوشش مناسب جاده‌های پرتردد استان شد.

ظرفیت اصفهان برای اپراتور امنیت سایبری

هاشمی با اشاره به تکلیف ماده ۱۰۳ قانون برنامه هفتم مبنی بر شکل‌گیری اپراتور خدمات امنیت سایبری گفت: استان اصفهان ظرفیت آن را دارد که به‌عنوان اپراتور محوری در حوزه امنیت سایبری پای کار بیاید. سازمان فناوری اطلاعات آمادگی کامل برای همکاری دارد و امیدواریم این موضوع دنبال شود تا اصفهان به قطبی برای ارائه خدمات امنیت سایبری کشور تبدیل شود.

مذاکره به معنای عقب نشینی نیست

وزیر ارتباطات در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به شعار محوری دولت چهاردهم و برکات وفاق اظهار کرد: اگر وفاق نبود، با آسیب دیدن صدها سایت ارتباطی، بخشی از خدمات کشور متوقف می‌شد. وفاق به معنای یکسان‌سازی نظرات نیست؛ بلکه احترام به تفاوت‌هاست.

هاشمی تأکید کرد: مذاکره به معنای عقب‌نشینی نیست. مذاکره با در نظر گرفتن مصلحت، عزت و حکمت، عین دفاع از منافع ملی است. هر جنگی بالاخره پایان می‌یابد و هرچه سریع‌تر بتوانیم حقوق حقه را از مسیر مذاکره تثبیت کنیم، شرط عقل است. کسانی که امروز به جمع‌بندی رسیده‌اند تا با عزت و افتخار مذاکره کنند، مورد تقدیر رهبری قرار گرفته‌اند. تعداد اندکی که سابقه کار اجرایی ندارند و تلاش می‌کنند به انسجام ملی آسیب بزنند، باید مراقبت شوند. حتی اگر سهواً هم چنین اتفاقی بیفتد، گناه نابخشودنی است.

وی خاطرنشان کرد: ایران عزیز برای پیشرفت به گفت‌وگوی شجاعانه و توافق هوشمندانه نیاز دارد و همه ما باید در این مسیر خدمتگزار مردم باشیم. معیشت مردم در دستور کار همه قرار دارد.