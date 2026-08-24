به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، در آیین تحویل کلید ۸۸۸ واحد مسکونی به خانواده‌ها و شهروندان استان زنجان، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای کشور، اظهار کرد: بسیار خرسندم که امروز این توفیق را پیدا کردم در جمع مردم شریف و سرافراز استان زنجان حضور داشته باشم و سلام گرم رئیس‌جمهور، دکتر مسعود پزشکیان، را به مردم این استان ابلاغ کنم.



وی با اشاره به واگذاری ۸۸۸ واحد مسکونی در این مراسم افزود: امروز شاهد لحظه‌ای بسیار شیرین و امیدبخش هستیم؛ لحظه‌ای که کلید خانه‌های ۸۸۸ خانواده به صاحبان آنها تحویل داده می‌شود و برای ما این اتفاق بسیار خوشحال‌کننده و انرژی‌بخش است.



معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور، به‌ویژه شهدای جنگ اخیر، گفت: در آغاز سخن یاد می‌کنم از تمامی شهدا، فرماندهان و مدافعان میهن و همچنین کودکان و دانش‌آموزان و همه عزیزانی که در این جنگ تحمیلی اخیر جان خود را از دست دادند.



بهروزآذر افزود: در استان زنجان نیز عزیزان نازنین و ارزشمندی را از دست دادیم و از وجودشان محروم شدیم؛ امیدوارم دعای خیر این شهیدان در حق مردم سرافراز زنجان و همه مردم ایران مستجاب شود.



وی با بیان اینکه مردم ایران در جریان جنگ اخیر بار دیگر جلوه‌هایی از همدلی، ایستادگی و مسئولیت‌پذیری خود را به نمایش گذاشتند، اظهار کرد: همه مردم زحمت کشیدند تا این شگفتی رقم بخورد.



نیروهای مسلح و مجموعه دولت در جنگ اخیر خوش درخشیدند



معاون رئیس‌جمهور با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح در جریان جنگ اخیر گفت: نیروهای مسلح ما واقعاً خوش درخشیدند. در شرایطی که بسیاری در دنیا تصور می‌کردند شاید ایران نتواند در برابر ارتشی که خود را یکی از بزرگ‌ترین، قوی‌ترین و فناورانه‌ترین ارتش‌های جهان می‌داند، بیش از چند روز دوام بیاورد، شاهد بودیم که نیروهای مسلح کشور با جان‌فشانی و ایستادگی از خاک و عزت ایران دفاع کردند.



وی ادامه داد: در کنار نیروهای مسلح، بازوی دوم این ایستادگی، مجموعه خدمتگزار دولت بود؛ از استانداران، فرمانداران و مدیران کل گرفته تا نیروهایی که در دستگاه‌های اجرایی، ماه‌ها و روزها در شرایط دشوار به مردم خدمت کردند.



بهروزآذر با اشاره به تلاش نیروهای پشتیبان در طول جنگ تصریح کرد: بسیاری از این افراد، مجاهدان خاموشی بودند که شاید کمتر کسی فعالیت‌های آنان را می‌دید؛ افرادی که حتی در روزهای تعطیل و عید در محل خدمت حاضر بودند، ماه‌ها خانواده‌های خود را ندیدند و تلاش کردند آرامش مردم حفظ شود.



وی افزود: همه تلاش کردند تا آبی در دل شهروندان تکان نخورد و خدمات ضروری کشور بدون وقفه ادامه پیدا کند.



استمرار خدمات‌رسانی در حوزه‌های مختلف



معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با قدردانی از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان زنجان گفت: اگر امروز با افتخار شاهد افتتاح و رونمایی از این مجموعه بزرگ هستیم، نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی عزیزانی است که در دولت و بخش خصوصی، دوشادوش یکدیگر فعالیت کردند تا آرامش و امنیت را به خانه‌های مردم بیاورند.



وی ادامه داد: در حوزه برق، نیروهای مسئول تلاش کردند در صورت بروز قطعی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شبکه را دوباره متصل کنند. در حوزه آب، بهداشت و درمان، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بانک‌ها، گمرکات و دیگر بخش‌های خدماتی نیز نیروهای مسئول در میدان حضور داشتند و وظایف خود را با جدیت دنبال کردند.



بهروزآذر با بیان اینکه روایت‌های شنیدنی بسیاری از این دوران وجود دارد، خاطرنشان کرد: نمونه‌های فراوانی از ایستادگی و مسئولیت‌پذیری زنان و مردان کشور وجود دارد که نشان می‌دهد مردم ایران در شرایط سخت نیز میدان خدمت را ترک نمی‌کنند.



تقدیر از زنان فعال در دوران جنگ



معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش زنان در مدیریت شرایط دشوار کشور گفت: به طور ویژه از زنانی که در این روزها مشغول فعالیت بودند تشکر و قدردانی می‌کنم.



وی تصریح کرد: باور ما در دولت چهاردهم این است که زنان و مردان دو بال پرواز پیشرفت هستند و اگر امروز بر قله‌های پیشرفت ایستاده‌ایم، نتیجه حضور پررنگ و مؤثر هر دو گروه است.



بهروزآذر با اشاره به حضور زنان در سطوح مدیریتی استان زنجان افزود: خوشحالیم که در این استان معاون استاندار زن داریم که در تمامی روزهای جنگ، دوشادوش استاندار و معاونان استانداری، بدون لحظه‌ای فروگذاری به خدمت ادامه داد.

وی همچنین با اشاره به نمونه‌ای از فداکاری زنان در جریان جنگ اخیر گفت: خانمی را می‌شناسم که در شلمچه مشغول فعالیت بود و باردار بود. بر اساس دستورالعمل‌ها امکان دورکاری برای او وجود داشت و می‌توانست در محل کار حاضر نشود، اما گفت حاضر نیست از موقعیتی که برای خدمت به او داده شده کناره‌گیری کند.



معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: این بانوی خدمتگزار در همان محل ماند و حتی پس از آنکه منطقه مورد حمله قرار گرفت و به لطف خدا آسیب جدی ندید، روز بعد دوباره به میدان کار بازگشت. اینها همان شگفتی‌هایی است که مردم ایران رقم می‌زنند و بسیاری انتظار چنین روحیه‌ای را نداشتند.



بهروزآذر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش مردم در تعیین مسیر آینده کشور اظهار کرد: ما همه تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا با کمک مردم بهترین شرایط را برای کشور رقم بزنیم. باور ما این است که این نظام متعلق به مردم است و مردم هستند که مسیر آن را هدایت می‌کنند.



وی افزود: وظیفه دولت این است که شرایط را به سمتی ببرد که کشور از موقعیت «نه جنگ و نه صلح» خارج شود و در همین راستا حداکثر تلاش دولت و اعضای شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است.



معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با تأکید بر ضرورت حفظ منافع ملی گفت: توافق و تعامل، فرصتی بزرگ برای کشور است و امیدواریم بتوانیم طرف مقابل را به تعهدات خود پایبند کنیم و آنچه بر پایه عزت، حکمت و مصلحت برای ایران عزیز رقم می‌خورد، محقق شود.



وی خاطرنشان کرد: این مسیر با نگاه و راهبردهای مقام معظم رهبری دنبال می‌شود و امیدواریم همه با هم بتوانیم همچنان محکم و پرتوان در مسیر تأمین منافع ایران و آنچه شایسته ایران و ایرانی است، گام برداریم.



قدردانی از دست‌اندرکاران ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی



بهروزآذر در پایان با قدردانی از همه دست‌اندرکاران اجرای طرح مسکن در استان زنجان گفت: از همه دوستان عزیزی که در شرایط دشوار و حتی زیر فشار حملات و بمباران، روند اجرای این پروژه‌ها را متوقف نکردند، تشکر و قدردانی می‌کنم.



وی با تقدیر از مسئولان دولتی، بخش خصوصی، وزارت نیرو، مجموعه‌های مرتبط با شبکه فاضلاب، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های زیربنایی افزود: این خدمت بزرگ با تلاش و مدیریت راهبردی استاندار و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به ثمر رسیده است.



معاون رئیس‌جمهور در پایان خطاب به خانواده‌هایی که امروز کلید خانه‌های خود را دریافت کردند، گفت: امیدوارم این خانه‌ها برای شما سرشار از خیر، برکت و نور باشد و در آنها تجربه‌های شیرین و ماندگاری را در کنار فرزندان سالم و عزیزتان رقم بزنید. برای همه شما آرزوی خیر، موفقیت و سربلندی دارم.