۶۰ پروژه با اعتبار ۲.۵ همت در هفته دولت در تاکستان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میکائیل سلمانی ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری که همزمان با نخستین روز هفته دولت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت اظهار کرد: در یک سال اخیر روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم و شهادت رهبر عزیز، فرماندهان و جمعی از نیروهای کشور، روزهای دشواری را برای ملت ایران رقم زد.

وی افزود: با وجود این شرایط، مجموعه مدیریتی شهرستان با جدیت به فعالیت خود ادامه داد و تلاش کرد روند خدمت‌رسانی و اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای متوقف نشود.

فرماندار تاکستان ادامه داد: به همت مجموعه فرمانداری، بخشداران، شهرداران و دستگاه‌های اجرایی شهرستان، حدود ۶۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲.۵ همت آماده بهره‌برداری شده است.

سلمانی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از این پروژه‌ها همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید و امیدواریم اجرای این طرح‌ها زمینه ارتقای خدمات، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رضایتمندی مردم شهرستان را فراهم کند.

