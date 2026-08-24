به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در مراسم دیدار و تجلیل از خانوادههای معظم شهدای دولت در ادوار مختلف که در مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد برگزار شد، با درود به روان پاک بنیانگذار انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و نیز یاد شهیدان لاریجانی، نصیرزاده، حجتالاسلام خطیب و سایر شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: شهادت وزرا، فرماندهان و مردم عادی، صدمه و فقدان بزرگی بود که از سوی مدعیان حقوق بشر و دموکراسی به کشور وارد شد.
رئیسجمهور با انتقاد از رفتار فریبکارانه مدعیان حقوق بشر، خاطرنشان کرد: آنها سالهاست که جمهوری اسلامی ایران را تروریست و حامی تروریست مینامند، اما از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در تمام دورهها، مسئولین، فرماندهان و دانشمندان ما را ترور کردند.
وی با خوانش فرازهایی از نهجالبلاغه درباره گروه گمراهان و افراد آگاه، تصریح کرد: حضرت علی (ع) در نهجالبلاغه میفرمایند پرچم ضلالت را میبینم که برافراشته شده و کسی که این کار را انجام داده است، خارج از جامعه ایستاده تا مردم را به گمراهی بکشاند. گروهی جذب این پرچم میشوند و افرادی که باشعور و آگاه هستند را حذف میکنند. دشمنان نیز نمونهای از این گفتار هستند. آنها از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، افراد دلسوز و فداکار ایران را به شهادت رساندند، اما خوشبختانه برخی از افراد همچنان باقی ماندهاند. البته جنایتکاران در صدد هستند تا با اقداماتی برنامهریزیشده، افراد مسئول و آگاه را ترور کنند.
رئیسجمهور با تشکر و قدردانی از بیداری و آگاهی مردم ایران، ادامه داد: مردم جامعه ایران آگاهتر از این هستند که فریب دشمنان حیلهگر، جنایتکار و استثمارگر را بخورند. ما نیز تمام تلاشمان این است که ادامهدهنده راه شهدا باشیم. در مسیر خدمتگزاری به مردم، خود را برتر از آنها نمیدانیم و هر کس که در این آب و خاک زندگی میکند، بیگانه نیست و ما نسبت به آنها مسئول و پاسخگو هستیم. در راه رفع نیازهای آحاد جامعه، فراتر از دیدگاههای جناحی، سیاسی و حزبی عمل میکنیم زیرا بیتوجهی به حق و عدالت، ما را از مسیر خدمت به مردم و خداوند دور میکند.
پزشکیان با اشاره به آیات قرآن و رسالتی که خداوند بر دوش حضرت داوود (ع) نهاد، دوری از هوای نفس و حکومت بر اساس حق را پیشنیاز خدمت به مردم برشمرد و گفت: خداوند حضرت داوود را به عنوان خلیفه در بین مردم قرار داد و به ایشان امر کرد تا به حق میانشان حکومت کند و از هوای نفس بپرهیزد، چرا که به گمراهی کشیده خواهد شد.
رئیسجمهور تقوا، قرآن و انصاف را از اصول بنیادین حکومت اسلامی نامید و ادامه داد: برنامهریزی و اقدام برای خدمت به مردم در جامعه، باید مبتنی بر شواهد علمی باشد. همچنین در برخورد با آنها، چه دوست و چه دشمن، رعایت انصاف و عدالت یک اصل و دستور الهی است. ما باید با اقشار مذهبی و غیرمذهبی، مخالف یا موافق، برخوردی عادلانه و مبتنی بر انصاف داشته باشیم و شناعت دشمنی یک قوم نباید باعث شود فراتر از عدالت عمل کنیم. آیا عمل به این موارد باعث میشود که مردم از ما ناراضی باشند؟ قطعاً خیر. طبیعتاً اگر پیرو هوای نفس باشیم و قلدری کنیم، مردم از ما تبعیت نخواهند کرد.
وی با اعلام اینکه تمام دغدغه مسئولان نظام، تأمین رفاه، آسایش و امنیت مردم است، اقدامات خصمانه دشمنان را مانع رسیدگی به وضعیت مردم برشمرد و اظهار کرد: یکی از اقدامات دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ترور و شهادت افراد مؤثر و توانمند در طول سالیان متمادی بوده است و همین مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده است. این شهدا، افرادی استثنایی بودند که بدون چشمداشت در مسیر خدمت به مردم قرار داشتند.
رئیسجمهور رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی را از اولویتهای اصلی دولت نامید و گفت: همه باید دست به دست یکدیگر بدهیم و با وحدت و انسجام برای رسیدگی به مشکلات مردم و بهبود وضعیت بکوشیم. نگاه ما در اداره امور و برطرف کردن کمبودها، مستقل از هر سلیقه، باور دینی، قومیتی و جنسیتی است. این اصل، یکی از آموزههای دعای ماه مبارک رمضان است که باید به مشکلات همه افراد جامعه و نیازمند رسیدگی کنیم. همانگونه که از خدا طلب میکنیم تا در مسیر خدمت به افراد گرفتار، گرسنه، فقیر و برهنه باشیم، باید متناسب با آن اقدام کنیم.
پزشکیان با تأکید بر اینکه آمریکا و اسرائیل جنایتکار از دودستگی برای ایجاد تفرقه استفاده میکنند، حفظ وحدت و انسجام ملی را الزامی اساسی برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر تمام تلاشمان را برای بهبود وضعیت و خدمت به مردم به کار بگیریم و تعامل همافزا داشته باشیم، هیچگاه آمریکا و اسرائیل جنایتکار نمیتوانند از فرصت دودستگی و تفرقه استفاده کند تا به خاک ما چشم طمع داشته باشد. آنها به دنبال سوءاستفاده از فضای داخلی کشور هستند. ما باید بر اساس باور و اعتقادی که داریم، با یکدیگر هماهنگ و همراه باشیم. علاوه بر این، تواضع در برابر مردم و حرکت در مسیر شهدا از اصول اساسی است.
در بخشی از این مراسم، دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، خاطرنشان کرد که تعامل و ارتباط با خانواده شهدا مورد تأکید دکتر پزشکیان بوده است و شهدای دولت در سنوات مختلف، منشأ خیر و برکت بودند.
همچنین برخی از خانوادههای معظم شهدا، با بیان اینکه دعای خیر خانواده شهدا همراه دولت است، به بیان مسایل و پیشنهادهای خود پرداختند.
در پایان این دیدار صمیمانه، مسعود پزشکیان با اهدای لوح تقدیر، از خانواده شهیدان والامقام باهنر، سلیمی جهرمی، فیاضبخش، کلانتری، تندگویان، عباسپور، قندی، لاریجانی و نامجو تجلیل و قدردانی کرد.
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