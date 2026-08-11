۳۸ ساعت چشم انتظاری؛ از «رومیله» آبادان تا حرم امام رضا(ع)

خبرگزاری مهر- گروه استانها، عاطفه وفائیان در این روزهای آکنده از عطر زیارت، راه هزاران کیلومتری میان آبادان تا حرم امام رئوف (ع)، تنها به اندازهی یک «دعوتنامه» کوتاه شده است.
۹۳ زائر آبادانی که برای نخستینبار توفیق تشرف یافتهاند، با کولهباری از شوق و استقامت، قدم به صحن و سرای رضوی گذاشتهاند تا برای اولینبار، چشمشان به گنبد فیروزهای خورشید خراسان روشن شود. برای این کاروان نود و سه نفره، رسیدن به پابوس، بیش از آنکه یک سفر زیارتی باشد، حکایت «صبر و دلدادگی» است. زائران معلول، نابینا و ناشنوا، برای رسیدن به این لحظه، ۳۷ تا ۳۸ ساعت رنج مسیر را بر جان خریدهاند. آنها میان «نرفتن» و «با سختی رفتن»، گزینه دوم را انتخاب کردند.
«رومیله» تا «حرم»؛ روایت زائر اولی آبادانی که امام رضا (ع) برایش چید
«کبری خضری دریس»، متولد سال ۱۳۵۷ است و خود را فرزند انقلاب مینامد، با لحنی سرشار از بغض و لبخند، پیرامون دعوت شدنش به مشهد اظهار کرد: هر کس از من میپرسد چطور آمدی، میگویم کرامات امام رضا (ع) است. آقا خودش همه چیز را کنار هم چید تا من بیایم.
این زائر اولی آبادانی که همراه با دختر و همسرش به این سفر معنوی آمده، از لحظهشماریهایشان برای رسیدن به مشهد میگوید: از همان دهه اول محرم که زمزمههای این سفر بلند شد، دل تو دلمان نبود. هی لحظهشماری میکردیم. وقتی در دهه آخر صفر سفرمان قطعی شد، انگار دنیا را به ما دادند.
وی که همسرش نیز به دلیل مشکلات جسمی و معلولیت تحت پوشش بهزیستی است، از حال و هوای همسرش در اولین مواجهه با حرم روایت میکند: همسرم اصلاً باورش نمیشد؛ مثل بچهها گریه میکرد. این اولین بار است که پایمان به این صحن و سرا میرسد.
خضری دریس حاجتهایش را در مشت گره کرده و اول از همه ظهور امام زمان (عج) و برات کربلا را طلب میکند. اما نکته سوزناک روایت او، عهدی است که با رهبر شهید بسته است. او با یادی از روزهای سخت آبادان و حوادثی که پشت سر گذاشتهاند، میگوید: اسفند وقتی آن اتفاقات افتاد و آقای ما شهید شد، خیلی اذیت شدم. من این اولین زیارت را به نیابت از آقا شهیدمان انجام میدهم؛ به یاد همان سحرهای ماه رمضان که با گریه سپری شد.
رنج سفر برای شوق وصال؛ ۹۳ زائر اولی آبادانی در راه مشهدالرضا(ع)
محمد ملکی، مسئول زائر اولیها، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به شرایط سخت سفر برای افراد دارای معلولیت اظهار کرد: این زائران معلول آبادانی حدود ۳۷ تا ۳۸ ساعت در راه بودند تا به مشهد برسند. مسیری که برای بسیاری دشوار است، اما آنها میان نیامدن و با سختی آمدن گزینه دوم را انتخاب کردند تا به آرزوی زیارت برسند.
مسئول زائر اولیها با اشاره به جزئیات این اعزام گفت: این کاروان ۹۳ نفره، تماماً از زائران اولی هستند که برای نخستین بار توفیق حضور در مشهد و زیارت امام رضا (ع) را پیدا کردهاند. ترکیب این گروه شامل مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، از جمله افراد دارای معلولیتهای جسمی، نابینا، ناشنوا و افراد دارای ویلچر است که برخی به صورت انفرادی و برخی همراه با خانوادههایشان در این سفر معنوی حضور دارند.
وی بیان کرد: این زائران آبادانی از صبح دوشنبه تا پنجشنبه در مشهدالرضا هستند.
زائر اولیهای آبادان به پابوس امام رضا (ع) مشرف شدند
مهین قیم، همراه کاروان زائر اولیهای آبادان، در گفتگو با خبرنگار مهر، از دشواریها و در عین حال شیرینیهای این خدمت خبر داد و اظهار کرد: امسال ششمین سالی است که توفیق خدمترسانی به این زائران را داریم. تمامی مراحل اعزام، اسکان و زیارت این عزیزان بهصورت رایگان انجام میشود که بخش عمدهای از آن با حمایتهای موسسه «خورشید مهر هشتم» و آقای ملکی صورت گرفته است.
این مددکار جهادی که بخش عمدهای از زمان خود را صرف تحقیق و شناسایی مددجویان و رسیدگی به امور خانوادههای آنان میکند، تصریح کرد: سالهاست که صبحها را در خدمت خانوادههای مددجو هستم و عصرها را به سرکشی و رسیدگی به وضعیت معلولین و خانوادههای آنان اختصاص میدهم. این کار برای من یک رسالت شخصی و جهادی است.
وی با آرزوی حمایت مالی بیشتر برای تداوم اینگونه اقدامات خیرخواهانه، تأکید کرد: امیدوارم با توجه بیشتر به این گروه از زائران، در سالهای آتی امکان زیارت برای تعداد بیشتری از نیازمندان و بهویژه خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و سرپرست خانوارها فراهم شود تا آنان نیز بتوانند طعم شیرین سفر به حریم امن رضوی را تجربه کنند.
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