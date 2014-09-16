احمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به وقوع زلزله ۴.۱ ریشتری شهمیرزاد طی ساعت 05:09:44 افزود: این زمین لرزه در حد شمالی شهرستان مهدیشهر و منطقه شمال بخش شهمیرزاد حد فاصل چاشم و هیکو اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه زمین لرزه شهمیرزاد حد مرزی استانهای سمنان و مازندران و در یک منطقه کوهستانی اتفاق افتاده است، افزود: عشایر دامدار در حال حاضر با توجه به ییلاقی بودن منطقه در آن سکونت دارند که با اعزام اکیپ های بازرسی و ارزیابی های انجام شده خوشبختانه گزارشی مبنی بر وقوع خسارت جانی و مالی ارائه نشده است.

به گفته مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سمنان در منطقه شمال شهمیرزاد گسل فعال مشاء وجود دارد که گاها منطقه را دچار لرزش می کند.

طاهری خاطرنشان کرد: زمین لرزه شهمیرزاد در عمق 10 کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۳۵.۹۲ شمالي و ۵۳.۲۱ شرقي به وقوع پیوسته است.

وی همچنین با اشاره به وقوه دو زمین لرزه دیگر از بامداد امروز تا کنون در استان سمنان، خاطرنشان کرد: یک زمین لرزه باز هم به بزرگي ۲.۶ امواج درونی زمین ریشتر طی ساعت 06:23:02 در شهمیرزاد اتفاق افتاد و دیگری نیز به بزرگي ۳.۵ ریشتر 07:24:49 شاهرود را لرزاند که این زمین لرزه ها نیز خوشبختانه خسارتی در بر نداشت.