به گزارش خبرگزاری مهر، فهیمه روشن اظهار کرد: با هدف توسعه ظرفیتهای گردشگری و استفاده از فناوریهای نوین، طرح معرفی دیجیتال تکیه معاونالملک کرمانشاه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در قالب این طرح، QR کدهایی در بخشهای مختلف تکیه نصب میشود تا گردشگران با اسکن آنها بتوانند به اطلاعات تخصصی و محتوای چندرسانهای درباره تاریخچه، معماری، کارکرد و ویژگیهای فرهنگی هر بخش دسترسی پیدا کنند.
معاون گردشگری استان کرمانشاه با اشاره به ساختار این مجموعه تاریخی گفت: تکیه معاونالملک از سه بخش حسینیه، زینبیه و عباسیه تشکیل شده که هر یک از نظر معماری، کاشیکاری و مفاهیم فرهنگی و مذهبی ویژگیهای خاص خود را دارند.
روشن ادامه داد: معرفی هدفمند و جداگانه این بخشها میتواند اطلاعات دقیقتری در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهد و تجربه گردشگران از حضور در این اثر تاریخی را ارتقا ببخشد.
وی با بیان اینکه محتوای این طرح به چهار زبان تهیه میشود، افزود: اطلاعات مربوط به تکیه معاونالملک به زبانهای فارسی، انگلیسی، عربی و چینی در دسترس قرار خواهد گرفت تا گردشگران خارجی نیز بتوانند با پیشینه و ویژگیهای این اثر آشنا شوند.
معاون گردشگری استان کرمانشاه استفاده از فناوری و هوش مصنوعی را ظرفیتی مهم برای تحول در گردشگری دانست و تصریح کرد: ارائه محتوای متنوع و متناسب با نیاز مخاطبان میتواند کیفیت بازدید را افزایش داده و به ماندگاری بیشتر گردشگران در استان کمک کند.
روشن خاطرنشان کرد: تکیه معاونالملک از آثار برجسته تاریخی و فرهنگی کرمانشاه است و اجرای این طرح میتواند گامی برای هوشمندسازی بازدید از اماکن تاریخی، توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی بهتر میراث ارزشمند استان باشد.
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