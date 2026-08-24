به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، امیرمحمود بخشایش، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری بیان‌ کرد: به همت معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، در سازوکار اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه تمهیدی در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، شرکت‌ها می‌توانند هزینه‌های ثبت اختراعات خارجی خود را با استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه پوشش دهند.

وی افزود: اختراع یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و از دارایی‌های راهبردی شرکت‌های فناور و صنعتی است. حفاظت از این دارایی در بازارهای خارجی، امکان حفظ مزیت فناورانه، توسعه بازار و بهره‌برداری مؤثرتر از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در تحقیق و توسعه را فراهم می‌کند. اعتبار مالیاتی با کاهش بار مالی این فرایند، مسیر حفاظت از اختراعات ارزشمند شرکت‌ها را هموارتر می‌سازد.

بخشایش اعتبار مالیاتی را یکی از ابزارهای مؤثر برای جهت‌دهی منابع شرکت‌ها به توسعه و حفاظت از فناوری دانست و تصریح کرد: این ابزار به شرکت‌ها امکان می‌دهد بخشی از تعهد مالیاتی خود را برای تقویت دارایی‌های فناورانه و حفاظت از اختراعاتشان به کار گیرند. به این ترتیب، منابع شرکت در مسیری هزینه می‌شود که می‌تواند به حفظ مزیت رقابتی، افزایش قدرت مذاکره و گسترش حضور آن در بازارهای خارجی منجر شود.

مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری ادامه داد: تمهید ایجادشده، نمونه مناسبی از تکمیل هدفمند حمایت‌ها و پرهیز از طراحی سازوکارهای موازی است. برای پاسخ به هر نیاز، می‌توان ظرفیت‌های موجود را به‌گونه‌ای در کنار یکدیگر قرار داد که هر ابزار، بخشی از مسیر توسعه و حفاظت از فناوری را پوشش دهد. در حوزه ثبت اختراع خارجی، حمایت‌های تخصصی و فرایندی، ارزیابی و انتخاب اختراعات ارزشمند و ابزارهای مالیاتی، هر یک کارکرد مشخصی دارند. پیوند این ظرفیت‌ها، زنجیره حمایت از اختراع را کامل‌تر می‌کند و ضمن افزایش اثربخشی برنامه‌ها، از پراکندگی منابع و تکرار حمایت‌های مشابه جلوگیری خواهد کرد.