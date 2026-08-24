۶۲ پروژه عمرانی و اقتصادی در هفته دولت در انگوت افتتاح می شود

افشین اسدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: شعار هفته دولت امسال «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» نامگذاری شده و این شعار بیانگر رویکرد دولت در خدمترسانی و توجه به مطالبات مردم است.
وی افزود: در هفته دولت امسال، پروژههای متعددی در شهرستان به بهرهبرداری خواهد رسید که از جمله آنها میتوان به نیروگاههای خورشیدی، ۹ مدرسه در حوزه آموزش و پرورش، مرکز جامع سلامت قرهآغاج، بند آبخیزداری، پروژههای آسفالتریزی و آبرسانی و طرحهای عمرانی دهیاریها اشاره کرد.
فرماندار شهرستان انگوت گفت: همزمان با هفته دولت تعداد ۶۲ طرح و پروژه با اعتبار ۵۵۸ میلیارد تومان در شهرستان انگوت افتتاح می شود.
اسدزاده ادامه داد: هفته دولت یادآور اخلاص، مردمداری و خدمت صادقانه دولتمردانی است که نام و راه پرافتخار شهیدان رجایی و باهنر را در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار کردند.
نظر شما