به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محمدی، در نشست شورای معاونان و مدیران‌ عامل هلدینگ‌های تابعه شستا گفت: در شرایط امروز، وظیفه همه ما صیانت از کشور، سازمان و ذی نفعان است و باید برنامه‌ها را بر این اساس تدوین کنیم‌. در واقع تنظیم اقدامات و اولویت‌ها و اجرای راه‌حل‌های مقدور در این وضعیت باید مدنظر باشد.

وی افزود: ما در سازمان تأمین‌اجتماعی و شستا برای صیانت از کشور و ایفای تعهدات در قبال ذی نفعان، دارای مسئولیت تضامنی هستیم. به این واسطه باید بدانیم که چشم میلیون‌ها نفر به نتایج اقدامات ما است.

محمدی با تأکید بر لزوم همکاری میان سازمان تأمین اجتماعی و شستا، افزود: تعامل سازنده و موثر با شستا به‌ منظور حرکت در مسیر بهبود وضعیت جزو اولویت‌های سازمان است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد اقتصاد دولتی موجود،‌ ناشی از وضعیت‌های مرتبط با تحریم‌های ظالمانه بلندمدت، فشارهای اقتصادی و شرایط جنگی و تأثیر آن بر اقتصاد است، گفت: این وضعیت بر روند سرمایه‌گذاری در مجموعه‌هایی نظیر شستا تأثیرگذار بوده است. البته از سویی ساختار اقتصاد دولتی به ویژه در شرایط جنگی و موقعیت‌های خاص، امکان تأمین نیازهای روز جامعه را فراهم می‌کند.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: در وضعیت ترسیم شده، موضوع واگذاری‌های قانونی سهام شرکت‌ها، موضوع مدنظر خواهد بود. در این شرایط محورهای همکاری میان شستا و سازمان تأمین اجتماعی در راستای ایفای به‌موقع تعهدات در قبال ذی نفعان تدوین و اجرا می‌شود.

محمدی افزود: ما در سازمان تأمین‌اجتماعی، مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، بهره‌مندی از تأمین‌اجتماعی را حق همگانی می‌دانیم و در این مسیر حرکت خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه افزایش حق‌بیمه حاصل از توسعه پوشش بیمه‌ای گروه‌های متنوع یکی از راهکارهای تأمین منابع است، افزود: راهکار دیگر، بهره‌مندی از ذخایر بین‌نسلی و تشکیل صندوق‌هایی به این منظور است؛ در این چارچوب از شستا انتظار همراهی وجود دارد. سازوکار دیگر، تأمین مالی از محل سود حاصل از سرمایه‌گذاری در شستا است.

سرپرست سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: در صورت حرکت به سمت اصلاحات سنجه‌ای، توسعه پوشش بیمه‌ای و بهره‌مندی از روش‌های مختلف تأمین مالی و استفاده از منابع مشترک، امیدواریم تا پایان سال‌ وضعیت بهتری را در حوزه مالی تجربه کنیم.

به گفته محمدی، برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت تأمین مالی از طریق اوراق گام یکی از این برنامه‌ها است.

وی تصریح کرد: این آمادگی در تأمین‌اجتماعی وجود دارد که به صورت هفتگی در اتاق فکر یا اتاق اقدام، نسبت به تصمیم‌سازی مشترک و حل مسائل مربوطه در سازمان و شستا جلساتی را برگزار ‌و از این طریق به راه‌حل‌ها دست پیدا کنیم.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: امیدواریم نتایج برنامه‌ها و اقدامات، پیشبرد برنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در راستای حل مسائل و ارائه بهتر خدمات به جامعه تحت پوشش باشد.