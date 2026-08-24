به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان بعد از ظهر دوشنبه گفت: بیش از ۶۵ پروژه ورزشی در سطح استان در دست اجراست و در ایام هفته دولت نیز حداقل ۱۰ پروژه ورزشی به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: توسعه شبکه آب و فاضلاب، شبکه برق، راهسازی و ایمنسازی محورهای مواصلاتی و همچنین عمران شهری و روستایی از دیگر محورهای توسعهای مورد اشاره استاندار تهران بود.
بیش از هزار پروژه نیمهتمام؛ یکی از ملاکهای ارزیابی مدیران
معتمدیان در تشریح شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران گفت: تمرکز بر تکمیل پروژههای نیمهتمام از اولویتهای اصلی مدیریت استان است و بیش از یکهزار پروژه نیمهتمام در سطح تهران وجود دارد که تکمیل و تعیین تکلیف آنها پیگیری میشود.
وی جذب منابع ملی، میزان تحقق برنامهها و ارتباط مستقیم با مردم را از دیگر معیارهای ارزیابی مدیران دانست و گفت: میزهای خدمت، ملاقاتهای مردمی، سامانههای ارتباطی، سفرهای شهرستانی و حضور در مناطق کمتر برخوردار از مسیرهایی است که برای ارزیابی میزان پاسخگویی مدیران دنبال میشود.
تقویت استانداری و فرمانداریها؛ تفکیک صف و ستاد
استاندار تهران یکی از اقدامات دولت چهاردهم را تفکیک روشنتر وظایف صف و ستاد و تقویت نقش استانداری و فرمانداریها عنوان کرد و افزود: با توجه به استقرار وزارتخانهها و دستگاههای متعدد ملی در پایتخت، نقش استانداری عمدتاً حاکمیتی، راهبری، هماهنگی و نظارتی است و دستگاههای اجرایی و شهرداریها نیز باید در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کنند.
معتمدیان با اشاره به واگذاری بخشی از اختیارات در چارچوب اصل ۱۲۷ قانون اساسی گفت: تجربه استفاده از این ظرفیت، بهویژه در شرایط جنگ، نشان داد که تفویض اختیار میتواند سرعت تصمیمگیری و حل مسائل مردم را افزایش دهد.
بارگذاری جمعیت؛ ریشه مشترک آب، ترافیک و آلودگی هوا
استاندار تهران در پاسخ به موضوع ترافیک و آلودگی هوا گفت: بخش مهمی از چالشهای امروز تهران ریشه در بارگذاری جمعیتی فراتر از توان اکولوژیک پایتخت دارد و این مسئله بر آب، حملونقل عمومی، ترافیک، آلودگی هوا و سایر زیرساختها فشار وارد کرده است.
وی افزود: با دستور رئیسجمهور، نظارتها و محدودیتهای جدیتری برای بارگذاریهای جدید جمعیتی در تهران در حال پیگیری است.
معتمدیان همچنین با اشاره به قانون هوای پاک گفت: بیش از ۲۰ دستگاه در اجرای این قانون مسئولیت دارند و حل مسئله آلودگی هوا نیازمند حضور همزمان همه دستگاهها و همراهی مردم است.
ظرفیت منطقه آزاد برای نوسازی ناوگان عمومی
استاندار تهران یکی از اقدامات اخیر را فراهمشدن ظرفیت منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی(ره) برای ورود ناوگان حملونقل عمومی عنوان کرد و گفت: شهرداری تهران و سایر شهرداریهای استان میتوانند از این امکان برای نوسازی و تقویت ناوگان حملونقل عمومی استفاده کنند.
وی تأکید کرد: نوسازی ناوگان میتواند در کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و فشار ترافیکی تهران مؤثر باشد.
همافزایی دستگاهها در میزبانی از حضور میلیونی مردم
معتمدیان در پایان با اشاره به برگزاری مراسم بزرگ تشییع در تهران گفت: مدیریت حضور میلیونی مردم، مأموریتی سنگین بود که با همدلی و هماهنگی استانداری تهران، سپاه پاسداران، شهرداری تهران، دستگاههای اجرایی و همراهی مردم بهخوبی انجام شد.
استاندار تهران تأکید کرد: تجربه یک سال گذشته نشان داد که در سختترین شرایط نیز میتوان همزمان امنیت و خدمات عمومی را حفظ کرد و اجازه نداد مسیر توسعه استان متوقف شود.
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