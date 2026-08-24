محورهای رایزنی تلفنی اردوغان با همتای برزیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و لولا دا سیلوا، رئیسجمهور برزیل تلفنی گفتگو کرده و درباره روابط دوجانبه ترکیه-برزیل و تحولات منطقهای و جهانی رایزنی کردند.
طبق گزارش اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، در این گفتگو رئیس جمهور ترکیه از توسعه مستمر روابط بین دو کشور که ۲۰ سال پیش برقرار شده است، ابراز رضایت کرده است.
اردوغان اظهار داشت که تعمیق همکاری در همه زمینهها، به ویژه سرمایهگذاری، تجارت و صنایع دفاعی، به نفع هر دو کشور خواهد بود.
رئیس جمهور ترکیه گفت: میتوانیم یک مدل همکاری اقتصادی را اجرا کنیم که رفاه مردم هر دو کشور را در برابر گرایشهای حمایتگرایانه افزایش دهد.
اردوغان همچنین اظهار داشت که سیاستهای صلحمحور ترکیه و برزیل در مورد مسائل منطقهای و جهانی به صلح جهانی کمک میکند.
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