ضرورت مستندسازی موقوفات در یزد برای جلوگیری از «موقوفه خواری»

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا صادقی عصر دوشنبه در نشست مشترک با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به وضعیت آماری املاک وقفی اظهار داشت: از مجموع رقبات استان، ۵۳ درصد دارای سند تکبرگ بوده و ۴۷ درصد باقیمانده معادل ۱۴ هزار و ۹۰۵ رقبه، هنوز فاقد سند مالکیت هستند که مستندسازی برای مقابله با موقوفهخواری ضروری است.
وی با اشاره به کسب رتبه نخست یزد در کشور طی پنج ماه اخیر در زمینه صدور اسناد موقوفات، افزود: هرچند سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ رقبه جدید شناسایی و به سامانه افزوده میشود، اما برای ارزشآفرینی و صیانت از حقوق موقوفات، باید هزینههای مستندسازی با جدیت پرداخت شود تا روند صدور اسناد شتاب گیرد.
مدیرکل اوقاف یزد با بیان اینکه پروندههای ثبتی نباید به سمتوسوی اقدامات آسان هدایت شوند، تصریح کرد: روسای ادارات موظفند چالشهای پیچیده ثبتی را با اولویتبندی پیگیری کنند.
حجتالاسلام صادقی در ادامه با تأکید بر تغییر رویکرد این سازمان به سمت فعالیتهای اقتصادی و درآمدزایی جهت اجرای دقیق نیات واقفین، یادآور شد: با توجه به اینکه ۷۰ درصد موقوفات استان با نیت روضهخوانی و در مسیر عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) وقف شده است، فعالیت در این حوزه علاوه بر جنبه قانونی، تکلیفی الهی و مذهبی محسوب میشود.
وی در پایان با اشاره به جایگاه مساجد، خاطرنشان کرد: مساجد فاقد تولیت شخصی بوده و مدیریت تمامی امور مرتبط با آنها در زمره شئونات ولیفقیه قرار دارد.
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