به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری عصر امروز دوشنبه در جلسه شورای اداری خوزستان که با حضور وزیر صمت برگزار شد، اظهار کرد: صنایع کوچک در حوزههای تولید، تجارت، تأمین مالی و صادرات با چالشهای گسترده روبرو هستند از طرفی ناهماهنگی میان سیاستگذاریها و سامانه های اجرایی، افزایش بیرویه هزینهها و زمان بر شدن فعالیت اقتصادی را سبب شده است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در خصوص مشکلات سامانه ثبت سفارش گفت: این چالشها مربوط به یک بخشنامه نیست، بلکه ناشی از ناهماهنگی عمیق میان سیاستها و زنجیره تأمین کشور است.
وی با بیان اینکه زنجیره تأمین یک فرآیند زنده است، تصریح کرد: زمانی که سامانه با منطق ثابت و بدون توجه به بازار، حملونقل و تولید عمل میکند، منجر به اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی و صادرکنندگان شفاف میشود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تاکید کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان باسابقه و ارزآفرین را با تصمیمات سیستمی و بدون امکان دفاع، نباید از چرخه تجارت حذف کرد.
عموری ادامه داد: عدم شفافیت در نحوه بازگشت ارز و ضوابط ثبت سفارش، فعالان اقتصادی را در بنبست قرار داده است.
وی خطاب به وزیر صمت بیان کرد: تولید ارز مهمتر از تخصیص ارز است چرا که تخصیص ارز یک اقدام اداری اما تولید ارز نتیجه ریسکپذیری و بازارسازی است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان به ویژگیهای خاص خوزستان اشاره و عنوان کرد: یک نسخه واحد نمیتواند مشکلات خوزستان را درمان کند لذا از استاندار درخواست داریم با تشکیل یک کارگروه فوری متشکل از نمایندگان وزارتخانهها، استانداری، اتاق بازرگانی و اصناف، مشکلاتی را که در سطح استانی قابل حل هستند، از سطح تصمیمات ملی متمایز و رفع کنند.
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