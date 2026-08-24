به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه استقلال خوزستان، پس از ماهها تلاش، پیگیری و اقدامات مستمر مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و پرسنل باشگاه استقلال خوزستان و همچنین پیگیریهای محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران، و علیرضا خانی، مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مطالبات مربیان و بازیکنان خارجی باشگاه پرداخت و پروندههای مربوطه تسویه شد.
در پی این اقدامات، فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) با ارسال نامهای رسمی به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، از رفع کامل و دائمی محرومیت باشگاه استقلال خوزستان از ثبت بازیکنان جدید خبر داد و به این ترتیب، پنجره نقلوانتقالاتی این باشگاه رسماً باز شد.
در نامه فیفا آمده است:
«در نتیجه، به اطلاع شما میرسانیم که بدینوسیله، دادرسی فعلی علیه خوانده (باشگاه استقلال خوزستان) مختومه و ممنوعیت آن برای ثبتنام هرگونه بازیکن جدید بهطور دائم لغو شده است.»
فیفا همچنین از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده است که فوراً ممنوعیت اعمالشده علیه باشگاه استقلال خوزستان در سطح ملی را لغو کند.
به این ترتیب، پس از ماهها پیگیری و تلاش مجموعه مدیریتی باشگاه و حمایت و همراهی مدیران بانک ملی ایران و گروه ملی صنعتی فولاد ایران، پنجره نقلوانتقالاتی استقلال خوزستان رسماً باز شد تا آبیپوشان دیار کارون بتوانند بدون محدودیت ناشی از این پرونده، فعالیت خود را در بازار نقلوانتقالات دنبال کنند.
نظر شما