یک بازیکن به تراکتور بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، سعید کریمآذر بازیکن چپپای تراکتور که پیش از این بهصورت قرضی راهی تیم چادرملو یزد شده بود، با درخواست جواد نکونام به جمع تراکتوریها بازگشت.
کریمآذر که توانایی بازی در پستهای دفاع چپ و هافبک چپ را دارد، با درخواست سرمربی تیم به جمع تراکتوریها بازگشت تا در ادامه فصل تیم را همراهی کند.
بازیکن سابق تیم فوتبال تراکتور به درخواست جواد نکونام بار دیگر به این تیم بازگشت.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، سعید کریمآذر بازیکن چپپای تراکتور که پیش از این بهصورت قرضی راهی تیم چادرملو یزد شده بود، با درخواست جواد نکونام به جمع تراکتوریها بازگشت.
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