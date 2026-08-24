به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال تراکتور تبریز و پرسپولیس در هفته سوم لیگ بیست و ششم از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه در ورزشگاه خالی در تماشاگر یادگار امام تبریز و به قضاوت امیر عرب براقی برگزار شد که نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب تیم فوتبال تراکتور:



علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، محمد دانشگر، مهدی شیری، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، سید مهدی حسینی، اودیل‌جان خامروبکوف، امیرحسین حسین‌زاده، مسعود زائر کاظمینی و شهریار مغانلو.

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس:

پیام نیازمند، محمدمهدی زارع، حسین کنعانی زادگان، مهدی تیکدری، علی علیپور، محمدمهدی محبی، مجید عیدی، تیوی بیفوما، پوریا پورعلی، محمد خدابنده لو و پوریا لطیفی فر.

در باغ سبز چند دقیقه ای

سرخپوشان تبریزی و سفیدپوشان تهرانی که گرانترین بازیکنان فوتبال ایران نیز به شمار می رود در دقایق ابتدایی نمایش تهاجمی داشتند تا نوید یک بازی جذاب را بدهند اما این عطش رسیدن به گل چند دقیقه کوتاه ادامه داشت و خیلی زود بازی سرد و کسل کننده دو تیم بر دقایق ابتدایی سایه انداخت.

بدون تماشاگر، بدون روح

دیدار دو تیم در شرایطی آغاز شد که به دلیل رای انضباطی فدراسیون فوتبال این دیدار بدون حضور تماشاگران تبریزی برگزار شد و جای خالی آنها روی سکوها احساس می شد. نبودن تماشاگران در بی روح بودن و کسالت آور بودن بازی در اکثر دقایق نیمه اول تاثیرگذار بود.

اعتراض و حاشیه و کارت های زرد

هر چند کیفیت فنی نیمه اول دو تیم راضی کننده نبود اما برخی بازیکنان در ایجاد حاشیه گوی سبقت را از بقیه ربودند. شهریار مغانلو بازیکن ملی پوش تراکتور به خاطر خطایی که روی بازیکن پرسپولیس انجام داده بود آنقدر به داور اعتراض کرد تا کارت زرد گرفت و ادامه این اعتراض توسط خداداد عزیزی مدیر تیم تراکتور باعث شد او هم کار زرد بگیرد.

متعادل با موقعیت های کم جان

نیمه اول دیدار تیم های تراکتور و پرسپولیس موقعیت های کمی داشت که البته خیلی هم دروازه ها را تهدید نکرد تا به بی جان بودن بازی در نیمه اول کمک کند. جواد نکونام و مهدی تارتار در نیمه اول نشان دادند هنوز نتوانسته اند تفکرات خود را در بین بازیکنان دو تیم جا بیندازند و یک بازی کسل کننده را ارایه دادند.