نگاه ویژه کمیته انضباطی به دیدار پرسپولیس و تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، حساسیت‌های ویژه دیدار امروز پرسپولیس و تراکتور باعث شده کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نیز این مسابقه را با دقت بیشتری زیر نظر داشته باشد؛ به طوری که اسماعیل حسن‌زاده، رئیس کمیته انضباطی، بر رصد ویژه اتفاقات این دیدار تأکید کرده است.

این مسابقه در حالی برگزار می‌شود که به دلیل محکومیت انضباطی، تماشاگران دو تیم اجازه حضور در ورزشگاه را ندارند، اما غیبت هواداران نیز از حساسیت‌های این دیدار کم نکرده است. بر همین اساس، قرار است هرگونه رفتار خارج از چارچوب، از رفتارهای زشت و تحریک‌آمیز گرفته تا درگیری و تنش میان اعضای دو تیم، به صورت ویژه مورد بررسی ارکان قضایی فدراسیون فوتبال قرار بگیرد.

نکته جالب توجه، دقت روی شادی‌های پس از گل های احتمالی در جریان این بازی است که در صورت بروز خوشحالی‌های افراطی یا رفتارهایی که موجب تحریک طرف مقابل شود، امکان برخورد انضباطی وجود دارد.

کمیته انضباطی در نظر دارد در صورت وقوع هرگونه تخلف، بدون اغماض و در سریع‌ترین زمان ممکن موضوع را بررسی و با متخلفان برخورد کند تا حساسیت بالای تقابل پرسپولیس و تراکتور به حاشیه‌های انضباطی منجر نشود.

دیدار دو تیم ساعت ۱۸:۳۰ امروز بدون حضور تماشاگر در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می شود.