۲فاکتور مهم در بازی تراکتور-پرسپولیس/اهمیت به اندازه تعیین قهرمان نیست

سیدمحسن حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره دیدار حساس تراکتور و پرسپولیس اظهار داشت: بازی با پرسپولیس همیشه برای تراکتور یک مسابقه ویژه است و به نظرم تیم به برد در این بازی نیاز دارد تا نشان دهد همه چیز در ساختار و استخوان‌بندی آن به شکل محکمی شکل گرفته و می‌تواند در ادامه فصل به موفقیت برسد.

تراکتور تغییر کرده اما استخوان‌بندی تیم حفظ شده است

پیشکسوت تراکتور تبریز با اشاره به دو برد متوالی هر دو تیم در بازی های ابتدایی فصل جاری لیگ برتر گفت: تراکتور سرمربی خود را تغییر داده، اما بخش مهمی از بازیکنان اصلی فصل گذشته همچنان در تیم حضور دارند. این موضوع می‌تواند یک امتیاز مثبت باشد، چون بازیکنان شناخت خوبی از یکدیگر دارند. از طرف دیگر، چند بازیکن خوب هم برای پست‌های مختلف جذب شده‌اند که می‌توانند نیازهای تیم را برطرف کنند.

حسینی ادامه داد: البته تغییر سرمربی همیشه نیاز به زمان دارد. مربی جدید باید تفکرات خودش را به تیم منتقل کند و بازیکنان هم باید با خواسته‌های او هماهنگ شوند، اما حفظ بخش زیادی از نفرات فصل قبل می‌تواند این روند را سریع‌تر کند. قطعا هر تیمی ببرد روحیه ای کاملا متفاوت پیدا می کند.

بازی‌های بزرگ تمرکز و خلاقیت می‌خواهند

مدافع پیشین تراکتور درباره فاکتورهای تعیین‌کننده در این مسابقه گفت: بازی‌های بزرگ بیش از هر چیز به تمرکز نیاز دارند. بازیکنان نباید اجازه دهند شرایط مسابقه یا حواشی روی عملکردشان تأثیر بگذارد. در چنین مسابقاتی معمولاً یک اشتباه می‌تواند سرنوشت بازی را تغییر دهد.

وی افزود: در کنار تمرکز، خلاقیت فردی بازیکنان هم اهمیت زیادی دارد. بازیکنی که بتواند در لحظه حساس تصمیم درست بگیرد؛ چه برای پاس دادن و چه برای شوت زدن، می‌تواند نتیجه بازی را تغییر دهد. به نظرم در چنین مسابقه‌ای کیفیت بازیکنان در لحظات سرنوشت‌ساز بسیار تعیین‌کننده است.

پرسپولیس تغییرات زیادی داشته است

حسینی درباره شرایط پرسپولیس نیز گفت: پرسپولیس نسبت به فصل گذشته تغییرات زیادی داشته، اما بازیکنان خوبی هم جذب کرده است. این تیم نفرات جوانی دارد که می‌توانند به نگرش‌ها و تفکرات مدنظر مهدی تارتار کمک کنند.

وی ادامه داد: جوانان پرسپولیس خیلی خوب شروع کرده اند و اگر از لحاظ ذهنی آماده شوند می‌توانند انرژی تازه‌ای به تیم بدهند. البته پرسپولیس همیشه بازیکنان باتجربه و باکیفیتی هم در اختیار داشته و ترکیب تجربه و جوانی می‌تواند برای این تیم مؤثر باشد.

حیف شد هواداران در ورزشگاه نیستند

پیشکسوت تراکتور درباره برگزاری این دیدار بدون حضور تماشاگران عنوان کرد: قطعاً حضور هواداران می‌توانست بازی را چندصد برابر جذاب‌تر کند. بازی تراکتور و پرسپولیس همیشه برای تماشاگران اهمیت زیادی دارد و وقتی ورزشگاه پر باشد، فضای مسابقه کاملاً متفاوت می‌شود.

حسینی افزود: با این حال، حکم انضباطی صادر شده و هواداران دو تیم از یکی از بازی‌های بزرگ فصل محروم شده‌اند. امیدوارم در آینده شاهد اتفاقاتی نباشیم که باعث شود چنین مسابقات مهمی بدون تماشاگر برگزار شود، چون فوتبال بدون هوادار جذابیت واقعی خودش را از دست می‌دهد.

برای صحبت از قهرمانی هنوز زود است

وی درباره تأثیر این مسابقه بر معادلات قهرمانی لیگ بیست و ششم گفت: برای صحبت درباره قهرمانی هنوز خیلی زود است. فقط دو هفته از مسابقات گذشته و تیم‌ها هنوز در ابتدای مسیر هستند، اما نمی‌توان منکر اهمیت این بازی‌ها شد.

حسینی ادامه داد: دیدارهای مستقیم تیم‌های مدعی تأثیر زیادی روی ادامه نتایج آنها در لیگ برتر دارد. تیمی که در یک بازی بزرگ برنده می‌شود، علاوه بر سه امتیاز، روحیه بسیار خوبی به دست می‌آورد و همین روحیه می‌تواند در مسابقات بعدی کمک زیادی به موفقیت آن تیم کند.

وی در پایان گفت: به نظرم هر دو تیم انگیزه زیادی برای برد دارند و همین موضوع می‌تواند مسابقه را جذاب کند. تراکتور اگر بتواند از این بازی سه امتیاز بگیرد، از نظر روحی و اعتمادبه‌نفس شرایط بسیار خوبی برای ادامه فصل پیدا خواهد کرد.