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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

دستگیری ۱۵ متهم و محکوم تحت تعقیب در سلسله

دستگیری ۱۵ متهم و محکوم تحت تعقیب در سلسله

الشتر - فرمانده انتظامی سلسله از دستگیری ۱۵ متهم و محکوم تحت تعقیب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران حسنوند با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های امنیت محله‌محور برای افزایش احساس امنیت در جامعه، اظهار داشت: شناسایی و دستگیری متهمان و محکومانی که با گریز از قانون، تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی بودند، در اولویت اقدامات پلیس شهرستان سلسله قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس این شهرستان باتکیه‌بر اشراف اطلاعاتی، اقدامات تخصصی و همچنین پیگیری دقیق نیابت‌های قضایی صادره، موفق شدند طی عملیات‌های غافلگیرانه، ۱۵ نفر از محکومان متواری که دارای حکم جلب بودند را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی سلسله با بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام مقتضی به دستگاه قضایی و انتظامی معرفی شدند، تصریح کرد: امنیت، دستاوردی جمعی است و همکاری شهروندان با پلیس، ضامن برقراری نظم پایدار در جامعه محسوب می‌شود؛ لذا از عموم مردم عزیز تقاضا داریم هرگونه فعالیت مشکوک و موارد مجرمانه را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6926606

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