دستگیری ۱۵ متهم و محکوم تحت تعقیب در سلسله

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران حسنوند با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های امنیت محله‌محور برای افزایش احساس امنیت در جامعه، اظهار داشت: شناسایی و دستگیری متهمان و محکومانی که با گریز از قانون، تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی بودند، در اولویت اقدامات پلیس شهرستان سلسله قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس این شهرستان باتکیه‌بر اشراف اطلاعاتی، اقدامات تخصصی و همچنین پیگیری دقیق نیابت‌های قضایی صادره، موفق شدند طی عملیات‌های غافلگیرانه، ۱۵ نفر از محکومان متواری که دارای حکم جلب بودند را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی سلسله با بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام مقتضی به دستگاه قضایی و انتظامی معرفی شدند، تصریح کرد: امنیت، دستاوردی جمعی است و همکاری شهروندان با پلیس، ضامن برقراری نظم پایدار در جامعه محسوب می‌شود؛ لذا از عموم مردم عزیز تقاضا داریم هرگونه فعالیت مشکوک و موارد مجرمانه را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.