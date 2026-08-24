دستگیری ۱۵ متهم و محکوم تحت تعقیب در سلسله

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران حسنوند با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای امنیت محلهمحور برای افزایش احساس امنیت در جامعه، اظهار داشت: شناسایی و دستگیری متهمان و محکومانی که با گریز از قانون، تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی بودند، در اولویت اقدامات پلیس شهرستان سلسله قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس این شهرستان باتکیهبر اشراف اطلاعاتی، اقدامات تخصصی و همچنین پیگیری دقیق نیابتهای قضایی صادره، موفق شدند طی عملیاتهای غافلگیرانه، ۱۵ نفر از محکومان متواری که دارای حکم جلب بودند را شناسایی و دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی سلسله با بیان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام مقتضی به دستگاه قضایی و انتظامی معرفی شدند، تصریح کرد: امنیت، دستاوردی جمعی است و همکاری شهروندان با پلیس، ضامن برقراری نظم پایدار در جامعه محسوب میشود؛ لذا از عموم مردم عزیز تقاضا داریم هرگونه فعالیت مشکوک و موارد مجرمانه را در سریعترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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