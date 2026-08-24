به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و مس‌شهر بابک در چارچوب هفته سوم لیگ برتر شامگاه دوشنبه ۲ شهریور در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد.

نیمه نخست این دیدار تحت تاثیر اخراج زودهنگام بازیکن ذوب‌آهن قرار گرفت؛ پس از این اتفاق که در ۱۰ دقیقه نخست بازی رخ داد، مس سعی کرد رو به جلوتر بازی کند اما موقعیت‌های آن‌ها مانند ذوبی‌ها زهردار نبود تا نیمه نخست با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

۴۵ دقیقه دوم را مس با گل آغاز کرد تا شرایط برای گاندوها سخت‌تر از قبل شود اما در ادامه ذوب‌آهن گل تساوی را به ثمر رساند، مس هم ۱۰ نفره شد اما حملات ذوبی‌ها منجر به گل دوم نشد تا دو تیم امتیازهارا تقسیم کنند.

داودنوشی صوفیانی، سعید کریمی، آرش قادری، علی شجاعی، امیرحسین‌جدی، جلال علی محمدی، آرش مرتضوی، بهنام تیموریان، محمود قائد رحمتی، امین‌جهان کهن، امید لطیفی شاگردان عبدالله ویسی در تیم ذوب‌آهن بودند.

محمدصادق نادرپور، محسن طرحانی، محمد آژیر، محسن سفیدچغایی، محمدرضا رئوفی‌منش، مجید تاجیک، زبیر نیک نفس، علیرضا ولی‌زاده، اکبر کربلایی، سجاد جعفری و امید نافذ شاگردان قاشم شهبا در تیم مس شهر بابک بودند.

گل: سعید کریمی برای ذوب‌آهن - ابوالفضل حسینی‌فرد(گل به خودی) برای مس شهر بابک

اخراج:

آرش قادری از ذوب‌آهن - مجتبی هاشمی‌نسب از مس شهر بابک