روحانیان ستاد پیشگیری از جرم در روستاهای چناران تشکیل دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامعلی عابدینی نیا صبح دوشنبه در جمع روحانیون و هیئت امنا مساجد این شهرستان گفت: با تشکیل ستاد از وقوع جرم درجامعه جلوگیری می شود و هیئت امنا مساجد با ائمه جماعات در تشکیل ستاد پیشگیری از جرم همکاری کنند.

وی افزود: سیاست جزایی اسلام بر این است که باید در جامعه امنیت حاکم شود و در مسیر این امنیت باید مردم هدایت و برای حفظ امنیت همه آحاد جامعه تلاش کنند.

دادستان چناران ادامه داد: هر فعلی یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

حجت الاسلام عابدینی بیان داشت: مجازات نوعی بازدارنده از جرم است و نماز انسان را ازخلاف، جرم، فحشا و منکرات دور می کند و باید گفت با توسعه فرهنگ نماز امنیت در جامعه گسترش پیدا می کند.

امام جمعه گلبهار نیز در این مراسم گفت: هیئت امنا و خادمان مساجد بازوان امام جماعت در برنامه های اجرایی مسجد هستند.

حجت الاسلام سجادی گفت: جامعه امروزی به اخلاق نیاز دارد و مشکل عمده اساسی جامعه اخلاق است و مساجد در توسعه و گسترش فرهنگ اسلامی و اخلاقی نقش بسزایی دارد.

وی افزود: مسجد یک مدیرطبیعی دارد که آن امام جماعت آن مسجد است و همچنین محور و ستون خیمه نماز، امام جماعت است.

وی با بیان اینکه خدمت به مسجد کارکوچکی نیست و خادمین، هیئت امنا و ائمه جماعات مساجد نقش فعالی در این پایگاه های مذهبی دارند، افزود: مساجد پایگاه فرهنگی سیاسی و اجتماعی جامعه هستند و ضرورت دارد مردم در مناسبت های مختلف حضور پر رنگی در مساجد داشته باشند.