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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۴۲

عابدینی:

روحانیان ستاد پیشگیری از جرم در روستاهای چناران تشکیل دهند

روحانیان ستاد پیشگیری از جرم در روستاهای چناران تشکیل دهند

چناران - خبرگزاری مهر: دادستان شهرستان چناران گفت: روحانیون و معتمدین روستاها ستاد پیشگیری از جرم را در این مناطق تشکیل دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامعلی عابدینی نیا صبح دوشنبه در جمع روحانیون و هیئت امنا مساجد این شهرستان گفت: با تشکیل ستاد از وقوع جرم درجامعه جلوگیری می شود و هیئت امنا مساجد با ائمه جماعات در تشکیل ستاد پیشگیری از جرم همکاری کنند.

وی افزود: سیاست جزایی اسلام بر این است که باید در جامعه امنیت حاکم شود و در مسیر این امنیت باید مردم هدایت و برای حفظ امنیت همه آحاد جامعه تلاش کنند.

دادستان چناران ادامه داد: هر فعلی یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

حجت الاسلام عابدینی بیان داشت: مجازات نوعی بازدارنده از جرم است و نماز انسان را ازخلاف، جرم، فحشا و منکرات دور می کند و باید گفت با توسعه فرهنگ نماز امنیت در جامعه گسترش پیدا می کند.

امام جمعه گلبهار نیز در این مراسم گفت: هیئت امنا و خادمان مساجد بازوان امام جماعت در  برنامه های اجرایی مسجد هستند.

حجت الاسلام سجادی گفت: جامعه امروزی به اخلاق نیاز دارد و مشکل عمده اساسی جامعه اخلاق است و مساجد در توسعه و گسترش فرهنگ اسلامی و اخلاقی نقش بسزایی دارد.

وی افزود: مسجد یک مدیرطبیعی دارد که آن امام جماعت آن مسجد است و همچنین محور و ستون خیمه نماز، امام جماعت است.

وی با بیان اینکه خدمت به مسجد کارکوچکی نیست و خادمین، هیئت امنا و ائمه جماعات مساجد  نقش فعالی در این پایگاه های مذهبی دارند، افزود: مساجد پایگاه فرهنگی سیاسی و اجتماعی جامعه هستند و ضرورت دارد مردم در مناسبت های مختلف  حضور پر رنگی در مساجد داشته باشند.

کد مطلب 1532928

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