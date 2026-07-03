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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۷

نجات ۳ طبیعت‌گرد مصدوم پس از ۱۲ ساعت عملیات در ارتفاعات ورزقان

نجات ۳ طبیعت‌گرد مصدوم پس از ۱۲ ساعت عملیات در ارتفاعات ورزقان

ورزقان- رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ورزقان از نجات سه طبیعت‌گرد مصدوم بر اثر ریزش کوه در ارتفاعات روستای اندریان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امان‌زاده روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۲:۱۰ بامداد روز پنجشنبه و در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی مبنی بر ریزش کوه و برخورد سنگ با سه طبیعت‌گرد در ارتفاعات روستای اندریان، تیم‌های عملیاتی پایگاه امداد و نجات بین‌جاده‌ای یادمان شهید احمدی روشن (علی‌بیگ‌کندی) بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: امدادگران پس از پیمایش مسیرهای سخت‌گذر کوهستانی و دسترسی به مصدومان، ضمن ایمن‌سازی محل حادثه و ارائه خدمات اولیه درمانی، عملیات انتقال آنان را از مسیرهای صعب‌العبور به محل امن انجام دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ورزقان ادامه داد: در این عملیات، دو نفر از مصدومان توسط آمبولانس اورژانس و یک نفر نیز با آمبولانس هلال‌احمر برای ادامه روند درمان به بیمارستان علامه جعفری ورزقان منتقل شدند.

امان‌زاده با اشاره به شرایط دشوار منطقه خاطرنشان کرد: عملیات امداد و نجات پس از ۱۲ ساعت تلاش مستمر نجاتگران و با همکاری عوامل امدادی، ساعت ۱۴:۴۷ همان روز با موفقیت به پایان رسید.

کد مطلب 6877907

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