به گزارش خبرنگار مهر، حسین امان‌زاده روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۲:۱۰ بامداد روز پنجشنبه و در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی مبنی بر ریزش کوه و برخورد سنگ با سه طبیعت‌گرد در ارتفاعات روستای اندریان، تیم‌های عملیاتی پایگاه امداد و نجات بین‌جاده‌ای یادمان شهید احمدی روشن (علی‌بیگ‌کندی) بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: امدادگران پس از پیمایش مسیرهای سخت‌گذر کوهستانی و دسترسی به مصدومان، ضمن ایمن‌سازی محل حادثه و ارائه خدمات اولیه درمانی، عملیات انتقال آنان را از مسیرهای صعب‌العبور به محل امن انجام دادند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ورزقان ادامه داد: در این عملیات، دو نفر از مصدومان توسط آمبولانس اورژانس و یک نفر نیز با آمبولانس هلال‌احمر برای ادامه روند درمان به بیمارستان علامه جعفری ورزقان منتقل شدند.

امان‌زاده با اشاره به شرایط دشوار منطقه خاطرنشان کرد: عملیات امداد و نجات پس از ۱۲ ساعت تلاش مستمر نجاتگران و با همکاری عوامل امدادی، ساعت ۱۴:۴۷ همان روز با موفقیت به پایان رسید.