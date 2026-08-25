سخنان جبلی درباره حواشی دوره ۵ ساله خود؛ چه زمانی مخاطب ریزش کرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جبلی رئیس صداوسیما شب گذشته دوم شهریور در جمع خبرنگاران درباره عملکرد پنج ساله خود در صداوسیما بیان کرد: سوال سختی است و کسی نمی‌تواند ارزیابی عملکرد خودش را مبنا قرار بدهد. به ویژه صداوسیما که عملکرد آن در معرض دید و قضاوت ۹۰ میلیون ایرانی است. با این حال به دلیل اینکه ما در پایان دوره پنج‌ساله فعلی خودمان را موظف می‌دانستیم به‌صورت شفاف و صادقانه، گزارش عملکرد همکاران عزیزمان در سازمان صداوسیما را به استحضار مردم عزیز برسانیم، نمایشگاهی به نام «تحول» افتتاح کرده ایم و آغاز به کار کرد.

وی اضافه کرد: بسیاری از شاخص‌های تحولی که برای بخش‌های مختلف سازمان تعریف شده بود، کاملاً کمی‌سازی‌شده، قابل مقایسه و قابل ارزیابی است. بعضی از دستاوردها قابل قضاوت است و بسیاری از اتفاقاتی که در سال‌های اخیر افتاده، خودبه‌خود نشان‌دهنده این است که رسانه ملی در دستیابی به اهداف تحولی خود، در بحران‌ها، حوادث و اتفاقاتی که در این سال‌های اخیر افتاده، چقدر موفق بوده است.

۳۰۰ دستاورد تحولی در کنار ۹۰۰ اقدام تحولی!

جبلی اظهار کرد: همکاران ما در سازمان بیش از ۳۰۰ دستاورد تحولی را در کنار ۹۰۰ اقدام تحولی برجسته کرده اند. با این حال بحث روایت اول و انعکاس رخدادها و حوادث یکی از این مسائل تحولی بوده است. شاید به همین دلیل است که الان همچنان شبکه خبر، پرمخاطب‌ترین شبکه رسانه ملی است و شاید دارد دوران اوج خودش را سپری می‌کند. چون همکاران عزیز ما تلاش کردند روایت اول را در دست بگیرند و تا جایی که امکان داشت و اجازه پیدا می‌کردند، اطلاعات و اخبار را در معرض دید و اطلاع مردم قرار دهند و سعی کردند با سرعت این کار را انجام بدهند.



وی اضافه کرد: در این یکی، دو ماه اخیر همزمان با حملاتی که به مناطق جنوبی کشورمان می‌شد، خبرنگار محلی ما از یک شهرستان بلافاصله در برابر دوربین آماده ارتباط زنده بود. این نشان می‌دهد که این احساس ضرورت برای به دست گرفتن روایت اول، در بدنه سازمان، در کل بخش‌های ملی و استانی سازمان، به یک عزم و اراده تبدیل شد. یکی از اتفاقات بسیار مهم دیگر رویداد «ایران جان» است که برای نشان دادن زوایای پنهان‌مانده ایران عزیز ما در مناطق مختلف کشور شکل گرفته است.

رئیس صداوسیما درباره وضعیت ساختمان شیشه‌ای نیز گفت: این ساختمان در جنگ اخیر برای دومین بار هدف حمله قرار گرفت. یعنی هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ رمضان مورد اصابت قرار گرفت. در جنگ رمضان با بمب‌های قوی‌تری هم هدف قرار گرفت. در جنگ ۱۲ روزه ریزش سقف‌های ساختمان شیشه‌ای را شاهد نبودیم، اما این بار به ۲ قسمت و ۲ ضلع ساختمان شیشه‌ای حمله شد به صورتی که دیوار بتنی آن فرو ریخت. ما منتظر بودیم تا شرایط به دوره ثبات منتهی شود که بتوانیم بازسازی را شروع کنیم.

بیش از ۵۰ نقطه صداوسیما در سراسر کشور هدف حمله دشمن قرار گرفت

وی اضافه کرد: علاوه بر ساختمان شیشه‌ای، بیش از ۵۰ نقطه دیگر صداوسیما در سراسر کشور هدف حمله دشمن قرار گرفت. آمار خسارت‌های صداوسیما چندین برابر بیشتر از خسارتی است که در جنگ ۱۲ روزه دیدیم.

جبلی درباره گمانه زنی ها نسبت به رفتنش از صداوسیما عنوان کرد: ما تا زمانی که در این مسئولیت باشیم، به وظیفه خودمان عمل می‌کنیم. هرچه که تصمیم رهبر معظم انقلاب باشد، همه ما تابع آن هستیم. رسانه ملی افتخار دارد که در این دوره، بحران‌های سختی را پشت سر گذاشته و توانسته تا حد زیادی در برابر ملت ایران روسفید باشد. این افتخار برای ما از هر افتخاری بزرگ‌تر است.

وی درباره انتقادها در این سال ها عنوان کرد: انتقاد حق مسلم هر مخاطبی است، به‌ویژه مخاطب صداوسیما که ۹۰ میلیون نفر بالقوه آن را مشاهده می‌کنند. اما برخی از انتقادها و نقدهایی که متوجه صداوسیماست، به دلیل نقاط ضعفش نیست، بلکه برای نقاط قوت این سازمان است. ما می‌توانیم تشخیص بدهیم که نقاط قوت ما چه بوده که در معرض هجمه قرار گرفته و البته نقاط ضعف خودمان را هم شناسایی می‌کنیم.



جبلی در بخش دیگر سخنانش به بخشی از چالش ها اشاره و عنوان کرد: در دوره‌های قبل انتخابات ریاست‌جمهوری، صداوسیما بیش از یک سال برای آماده سازی و طراحی انتخابات فرصت داشت. اما در این دوره از زمان شهادت رئیس‌جمهور رئیسی تا مشخص شدن رئیس‌جمهور بعدی، ۵۰ روز بیشتر فرصت نداشتیم. یعنی این تجربه‌ای بود که در هیچ دوره قبلی صداوسیما تکرار نشده بود و هم‌وطنان ما شاهد بودند که برنامه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری صداوسیما با چه خلاقیت‌ها و رویکردی برگزار شد. یا در هیچ دوره‌ای حتی تصور نمی‌شد که رسانه ملی در مواجهه با لحظه بسیار تلخ و فاجعه بزرگ از دست دادن رهبر انقلاب چه‌ کاری باید بکند.

وی اضافه کرد: در این جنگ‌های اخیر، دیدید که علی‌رغم تمام حملاتی که به صداوسیما شد، آنتن صداوسیما قطع نشد. پس برای این‌ها برنامه‌ریزی شده، طراحی و سناریونویسی و لایه‌های پدافندی تعریف شده بود. شرایط بسیار سختی را که ما در این دوره پشت سر گذاشتیم، قابل مقایسه با هیچ دوره‌ای نیست. یک مقایسه هم داشته باشم، در سال ۹۰ که بودجه صداوسیما حدود هزار میلیارد تومان بود، هزار میلیارد تومان به نسبت قیمت ارز آن زمان، نزدیک به ۲۰۰ همت می‌شد اما رقم بودجه ما به ۳۰ تا ۴۰ همت در سال ۱۴۰۵ تبدیل شده است. در صورتی که توقعات، انتظارات، وظایف و مسئولیت‌های صداوسیما بیشتر هم شده است.

ماجرای طرح یک گلایه از طرف خانواده شهید

رئیس صداوسیما در پاسخ به انتقادی نسبت به گلایه خانواده شهید تندگویان از برنامه «به وقت ایران» اظهار کرد: نکته ای در یک جلسه خصوصی مطرح شد و الان در سوال خبرنگار خبرگزاری طرح می شود. نقدی که شد نسبت به برنامه‌ای بود که در مورد شهید تندگویان صحبت شده بود. شهید عزیز ما، آقای مهندس تندگویان وزیر نفت شهید جمهوری اسلامی در اسارت نیروهای دشمن به سر بردند و سالیان سال در اسارت بود. در برنامه ای که به مناسبت اسارت خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی پخش شد سابقه اسارت فرماندهان یا مسئولان جمهوری اسلامی در دست دشمن بازخوانی شد. مهم‌ترین تجربه در این زمینه، اسارت شهید تندگویان بود. در این برنامه گفته شد که شهید تندگویان در آن زمان که قرار بود مبادله و تحویل داده شود، به دست رژیم بعث عراق به شهادت رسید و رژیم بعث عراق به دروغ ادعای خودکشی شهید تندگویان را مطرح کرد. در این برنامه به تفصیل بطلان این ادعای رژیم صدام مطرح و اثبات شد. در برنامه هم گفته شد که شهید تندگویان مظلومانه به شهادت رسید؛ دقیقاً با فاصله کمی قبل از آن موعدی که قرار بود تحویل جمهوری اسلامی بشود. با این حال نکته ای که شما طرح کردید ماجرایش این بود که روایت غلطی منتقل می شود. بعضی مواقع نقل‌قول‌ها، نقل‌قول‌های غلطی است که مطرح می‌شود. انگیزه‌ها خیلی برای ما مهم نیست. آنچه برای ما مهم است این است که ببینیم آیا نقد منصفانه است یا غیرمنصفانه.

وی درباره نقد دیگری به صداوسیما اظهار کرد: ریشه آن نقد شاید برگردد به حذف بخشی از مصاحبه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که من دیدم در جاهای عمومی مطرح کردند. شما می‌توانید از خود هیئت‌ رئیسه مجلس سؤال کنید. چون آن دوستان بیشتر از ما در جریان جزئیات این ماجرا هستند.

جبلی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره نقد به ریزش مخاطب تلویزیون و اینکه در این چند سال چقدر تلاش شده مخاطب تلویزیون افزایش پیدا کند؟ گفت: مخاطب رسانه، به‌ویژه رسانه‌های سنتی را حتماً باید با توجه به فضای حاکم بر مخاطبان و تحولات فناوری و تکنولوژی و روند جهانی در نظر گرفت. قطعاً بدون توجه به اینها نمی‌شود قضاوت درستی داشت. در شرایط پنج سال گذشته با رشد تکنولوژی‌های ارتباطی، تنوع مصرف رسانه‌ای در کل دنیا و چالش‌هایی به لحاظ تولید محتوا و منابع مالی روبه‌رو بوده ایم که با توجه به این شرایط ارزیابی‌ام این است که تلاش همکاران من در سازمان صداوسیما برای نگهداشت، جذب و افزایش مخاطب، تلاش موفقی بوده است.

وی اضافه کرد: اگر به آمار مرکز تحقیقات صداوسیما و البته آمار مراکز دیگر مراجعه بکنید، نسبت ۷۰ درصدی مخاطب رسانه ملی که گاهی اوقات یکی، دو درصد بالا و پایین می‌شود به نظر من یک کارنامه قابل ارائه است برای رسانه‌ای که در معرض چالش‌های جدی و کمبودهای جدی تولید محتوا قرار دارد.

مخاطب صداوسیما در بهار و پاییز ۱۴۰۱ ریزش کرد

جبلی درباره ریزشی بودن مخاطب تصریح کرد: ریزش یا رویش به شرایط بستگی دارد. ما در بهار ۱۴۰۱ یک کاهش مخاطب را تجربه کردیم. در پاییز ۱۴۰۱، با فتنه «زن، زندگی، آزادی» این کاهش مخاطب بیشتر شد که نشان می دهد شرایط محیطی بر صداوسیما تأثیر دارد. در شرایط جنگ، ما شاهد افزایش چشمگیر مخاطب صداوسیما بودیم. یعنی اینها همه برمی‌گردد به رویدادهایی که صداوسیما نقشی در آنها نداشته است. وقتی موضوع تصمیمات اقتصادی در بهار ۱۴۰۱ مطرح شد، مخاطب صداوسیما ریزش کرد اما با جنگ، مخاطب ما افزایش پیدا کرد.

وی اضافه کرد: ما در شرایطی که ۲ جنگ را پشت سر گذاشتیم، در شرایطی که تمام پروژه‌های تولیدی عملاً هم در سینما و هم در تلویزیون تعطیل بوده است، بلافاصله بعد از جنگ، ۹ سریال قابل ارائه همزمان داریم که در شبکه‌های سیما در حال پخش است و در کنداکتور جدید قرار گرفته است.

رئیس صداوسیما درباره بازگشت هنرمندان گفت: بعضی از هنرمندان که سال‌ها بود در صداوسیما دیگر نبودند، الان یا در مجموعه‌های نمایشی یا در برنامه‌های تلویزیونی ایفای نقش می‌کنند. هیچ‌وقت درهای صداوسیما بر روی هنرمندان بسته نبوده است.



وی در بخش دیگر صحبت هایش درباره بودجه حمایتی از مستند عنوان کرد: شرایط حمایت مالی از مستندسازان به دلیل منابع محدودی که داریم آنطور که باید، نبوده است. شاید تعجب کنید اما بودجه تولید سیما چیزی نزدیک به صفر است. شاید الف ویژه بودجه تولید داشته باشد، منتها سیما با توجه به مشکلات مالی، تقریباً بودجه‌اش صفر است. یعنی یا باید برود سراغ تولید کارهای مشارکتی، یا برنامه‌های همکاری نهادی، البته حمایت مالی و میزان توجه به برآوردهای مستندسازان در این دوره شاید قابل مقایسه با دوره‌های قبل نباشد.

جبلی در پایان درباره اینکه با تغییر تیم خود در صداوسیما می ماند یا با پایان دوره پنج ساله اش از سازمان می رود، عنوان کرد: من نه از ماندن خبر دارم، نه از تغییر تیم. از هیچ‌کدام از این موارد خبر ندارم.