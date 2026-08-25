محمد مبین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت ارتباط مستقیم مدیران با مردم و پیگیری مطالبات شهروندان، اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از جمعیت استان و شهرستان کرمانشاه در شهر کرمانشاه و در مناطق و محلات مختلف این شهر زندگی می‌کنند، وظیفه داریم خدمات‌رسانی مناسب و شایسته‌ای به مردم داشته باشیم.

وی با اشاره به جمعیت شهر کرمانشاه افزود: بر اساس سرشماری‌ها، حدود ۵۵ درصد جمعیت استان در شهر کرمانشاه سکونت دارند و این موضوع مسئولیت مدیران را برای توجه به مسائل و مطالبات شهروندان در حوزه‌های مختلف شهری دوچندان می‌کند.

فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مطالبات مردم مربوط به حوزه شهری و خدمات شهری است، گفت: در همین راستا، امروز نیز در مجموعه شهرداری و با حضور استاندار کرمانشاه و مدیران شهرداری، موضوعات مرتبط با حوزه شهری و ضرورت توجه به مطالبات مردم مورد تأکید قرار گرفت.

مبین ادامه داد: رصد اقدامات انجام‌شده در حوزه شهری و پیگیری مطالبات مردم، یکی از برنامه‌های روزانه فرمانداری است و تلاش می‌کنیم مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی شهروندان را از مسیرهای مختلف دنبال کنیم.

وی با اشاره به شیوه‌های ارتباط فرمانداری با مردم بیان کرد: ارتباط ما با مردم صرفاً به مراجعه‌های اداری محدود نمی‌شود و در قالب تماس‌های تلفنی، حضور در تجمعات، دیدارهای مردمی، برنامه‌ها و مناسبت‌های مختلف، مطالبات شهروندان را دریافت و پیگیری می‌کنیم.

فرماندار کرمانشاه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های فرمانداری برای ارتباط مستقیم با مردم را برگزاری «دوشنبه‌های بی‌واسطه» عنوان کرد و گفت: در این برنامه، مردم می‌توانند بدون واسطه با مسئولان فرمانداری دیدار و مسائل و مطالبات خود را به صورت چهره‌به‌چهره مطرح کنند.

مبین افزود: این ملاقات‌ها آزاد است و شهروندان می‌توانند برای دیدار با مسئولان فرمانداری وقت دریافت کنند و مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند.

وی خاطرنشان کرد: در هفته جاری نیز با توجه به برنامه‌های هفته، روز دوشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر پذیرای مردم بودیم و تلاش می‌کنیم درخواست‌ها و مطالبات مطرح‌شده را با حضور معاونت‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط دسته‌بندی و پیگیری کنیم.

فرماندار کرمانشاه تأکید کرد: مردم کرمانشاه شایسته بهترین خدمات هستند و تلاش مجموعه فرمانداری این است که با ایجاد ارتباط مستقیم و بدون واسطه، مطالبات و انتظارات آنان را بشنویم و تا حد امکان برای رفع مشکلات اقدام کنیم.

ضرورت کار جمعی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

مبین در ادامه با اشاره به موضوع آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های موجود در برخی مناطق شهر کرمانشاه، اظهار کرد: موضوع آسیب‌های اجتماعی از جمله مسائلی است که در جلسات مختلف فرمانداری مورد بررسی قرار گرفته و برای مواجهه با این آسیب‌ها نیازمند یک کار تیمی و تلاش همه‌جانبه هستیم.

وی افزود: هفته گذشته با تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی جلسه‌ای برگزار شد و همچنین در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه، این موضوع از جمله مطالبات و دغدغه‌های اصلی مطرح‌شده بود.

فرماندار کرمانشاه با تأکید بر نقش مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: از آنجا که این مجموعه‌ها ارتباط مستقیمی با مردم دارند، می‌توانند در شناسایی مسائل و ارائه راهکار برای حل مشکلات نقش مؤثری داشته باشند.

مبین با بیان اینکه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی یک‌شبه ایجاد نشده‌اند، تصریح کرد: برای حل این مسائل نیز نمی‌توان انتظار داشت که در مدت کوتاهی به نتیجه برسیم؛ بلکه نیازمند برنامه‌ریزی، استمرار اقدامات و همکاری همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط هستیم.

وی به تشکیل کارگروه‌های مختلف در حوزه آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: در حوزه‌هایی مانند تکدی‌گری، اعتیاد، زباله‌گردی، طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده و موضوعات مرتبط در این جلسات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فرماندار کرمانشاه ادامه داد: بخشی از آسیب‌ها نیز در حوزه‌های انتظامی و امنیتی مانند سرقت قرار می‌گیرد که برای آنها نیز برنامه‌ها و اقدامات لازم در چارچوب وظایف دستگاه‌های مربوطه دنبال می‌شود.

مدیریت محله‌محور با مشارکت مردم

مبین مهم‌ترین رویکرد مورد نظر برای ساماندهی مناطق حاشیه‌ای و کاهش آسیب‌های اجتماعی را حرکت به سمت مدیریت محله‌محور دانست و اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که مورد تأکید رئیس‌جمهور و استاندار کرمانشاه قرار گرفته، استفاده از ظرفیت مردم و حرکت به سمت مدیریت محله‌محور است.

وی افزود: در همین راستا تشکیل شوراهای محلات در دستور کار قرار گرفته و تعدادی از این شوراها در سطح شهر کرمانشاه تشکیل شده‌اند.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به گستردگی شهر کرمانشاه و تفاوت مسائل موجود در مناطق مختلف گفت: مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در محلات مختلف یکسان نیست و هر محله مسائل و اقتضائات خاص خود را دارد؛ بنابراین نمی‌توان برای همه محلات یک نسخه واحد ارائه کرد.

مبین تأکید کرد: در کنار توجه به مسائل عمرانی و خدماتی محلات، در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز باید از ظرفیت خود مردم استفاده کنیم و اجازه دهیم ساکنان هر محله مشکلات و آسیب‌هایی را که از نزدیک با آنها مواجه هستند، مطرح کنند.

وی خاطرنشان کرد: هدف این است که مردم در کنار مسئولان قرار بگیرند و با استفاده از ظرفیت و تجربه خود آنها، مسائل هر محله شناسایی و برای آنها راهکار مناسب طراحی شود.

فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه مشارکت مردم می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات کمک کند، گفت: تلاش می‌کنیم با اجرای برنامه‌های محله‌محور و استفاده از ظرفیت شوراهای محلات، شرایط موجود در حوزه حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی را بهبود ببخشیم.

مبین در پایان اظهار کرد: مطالبه و انتظار مردم از مسئولان، رفع مشکلات و ارتقای شرایط زندگی در محلات است و تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و مهم‌تر از همه خود مردم، گام‌های مؤثری برای تحقق این مطالبه برداریم.