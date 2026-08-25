صیادی: واگذاری اراضی کشاورزی باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی، با اشاره به بررسی ۱۰ پرونده در جلسه کمیسیون طرح‌های واگذاری اراضی کشاورزی، اظهار کرد: هدف اصلی از تشکیل این کمیسیون و بررسی دقیق پرونده‌ها، اطمینان از انجام واگذاری اراضی در چارچوب ضوابط قانونی و با رویکرد توسعه پایدار بخش کشاورزی است.

وی افزود: واگذاری اراضی باید به‌گونه‌ای انجام شود که علاوه بر افزایش بهره‌وری اقتصادی، صیانت از تنوع زیستی و تأمین امنیت غذایی منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد.

جلوگیری از انحراف طرح‌ها و تغییر کاربری غیرقانونی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر رویکرد نظارتی در فرآیند واگذاری اراضی گفت: اجازه نخواهیم داد انحرافی از طرح‌های جامع کشاورزی یا تغییر کاربری‌های غیرقانونی در اراضی کشاورزی صورت گیرد.

صیادی ادامه داد: بررسی پرونده‌های واگذاری صرفاً یک فرآیند اداری نیست، بلکه گامی مهم در مسیر مدیریت هوشمند منابع اراضی استان به شمار می‌رود.

وی افزود: در این مسیر، رعایت دقیق سلسله‌مراتب قانونی، توجه به حقوق ذی‌نفعان و جلوگیری از هرگونه تصرف غیرمجاز در اراضی کشاورزی مورد تأکید است.

بررسی وضعیت کاداستر، خاک و منابع آب

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: کمیسیون طرح‌های واگذاری اراضی کشاورزی موظف است پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، گزارش‌های کارشناسی دقیق مربوط به وضعیت کاداستر، کیفیت خاک و میزان دسترسی به منابع آب را دریافت و بررسی کند.

وی تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره واگذاری اراضی باید بر پایه اطلاعات کارشناسی و با در نظر گرفتن تمامی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های موجود انجام شود.

اولویت با طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی

صیادی با بیان اینکه واگذاری اراضی صرفاً برای طرح‌هایی انجام می‌شود که دارای توجیه فنی و اقتصادی باشند، اظهار کرد: اولویت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، حمایت از طرح‌های گلخانه‌ای، صنایع تبدیلی و توسعه زنجیره‌های ارزش است.

وی افزود: این طرح‌ها می‌توانند ضمن افزایش بهره‌وری در واحد سطح، زمینه اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی استان را نیز فراهم کنند.

بررسی ویژه تأمین آب و انطباق با الگوی کشت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان گفت: در بررسی ۱۰ پرونده مطرح‌شده در کمیسیون، موضوعاتی از جمله وضعیت تأمین آب، سلامت و کیفیت خاک و همچنین انطباق طرح‌های پیشنهادی با الگوی کشت استان به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت.

وی تأکید کرد: رعایت ضوابط قانونی و توجه به ظرفیت‌های واقعی اراضی، از مهم‌ترین اصول سازمان جهاد کشاورزی لرستان در فرآیند واگذاری طرح‌های کشاورزی است.