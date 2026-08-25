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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

صیادی: واگذاری اراضی کشاورزی باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود

صیادی: واگذاری اراضی کشاورزی باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود

خرم‌آباد-رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به بررسی ۱۰ پرونده در کمیسیون طرح‌های واگذاری اراضی کشاورزی، گفت: تمامی پرونده‌ها با دقت و بر اساس ضوابط و استانداردهای قانونی بررسی می‌شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی، با اشاره به بررسی ۱۰ پرونده در جلسه کمیسیون طرح‌های واگذاری اراضی کشاورزی، اظهار کرد: هدف اصلی از تشکیل این کمیسیون و بررسی دقیق پرونده‌ها، اطمینان از انجام واگذاری اراضی در چارچوب ضوابط قانونی و با رویکرد توسعه پایدار بخش کشاورزی است.

وی افزود: واگذاری اراضی باید به‌گونه‌ای انجام شود که علاوه بر افزایش بهره‌وری اقتصادی، صیانت از تنوع زیستی و تأمین امنیت غذایی منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد.

جلوگیری از انحراف طرح‌ها و تغییر کاربری غیرقانونی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر رویکرد نظارتی در فرآیند واگذاری اراضی گفت: اجازه نخواهیم داد انحرافی از طرح‌های جامع کشاورزی یا تغییر کاربری‌های غیرقانونی در اراضی کشاورزی صورت گیرد.

صیادی ادامه داد: بررسی پرونده‌های واگذاری صرفاً یک فرآیند اداری نیست، بلکه گامی مهم در مسیر مدیریت هوشمند منابع اراضی استان به شمار می‌رود.

وی افزود: در این مسیر، رعایت دقیق سلسله‌مراتب قانونی، توجه به حقوق ذی‌نفعان و جلوگیری از هرگونه تصرف غیرمجاز در اراضی کشاورزی مورد تأکید است.

بررسی وضعیت کاداستر، خاک و منابع آب

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: کمیسیون طرح‌های واگذاری اراضی کشاورزی موظف است پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، گزارش‌های کارشناسی دقیق مربوط به وضعیت کاداستر، کیفیت خاک و میزان دسترسی به منابع آب را دریافت و بررسی کند.

وی تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره واگذاری اراضی باید بر پایه اطلاعات کارشناسی و با در نظر گرفتن تمامی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های موجود انجام شود.

اولویت با طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی

صیادی با بیان اینکه واگذاری اراضی صرفاً برای طرح‌هایی انجام می‌شود که دارای توجیه فنی و اقتصادی باشند، اظهار کرد: اولویت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، حمایت از طرح‌های گلخانه‌ای، صنایع تبدیلی و توسعه زنجیره‌های ارزش است.

وی افزود: این طرح‌ها می‌توانند ضمن افزایش بهره‌وری در واحد سطح، زمینه اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی استان را نیز فراهم کنند.

بررسی ویژه تأمین آب و انطباق با الگوی کشت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان گفت: در بررسی ۱۰ پرونده مطرح‌شده در کمیسیون، موضوعاتی از جمله وضعیت تأمین آب، سلامت و کیفیت خاک و همچنین انطباق طرح‌های پیشنهادی با الگوی کشت استان به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت.

وی تأکید کرد: رعایت ضوابط قانونی و توجه به ظرفیت‌های واقعی اراضی، از مهم‌ترین اصول سازمان جهاد کشاورزی لرستان در فرآیند واگذاری طرح‌های کشاورزی است.

کد مطلب 6926954

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