به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد زراعت شهرستان سلسله صبح سه شنبه با محوریت بررسی نحوه توزیع کود و توسعه کشت کلزا، با حضور ندا محمدی‌پور، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، کارشناس دانه‌های روغنی، معاون فنی، نماینده ولی‌فقیه، رئیس اداره تولیدات گیاهی، جمعی از کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سلسله، مسئولان مراکز و کارشناسان پهنه برگزار شد.

جلسات ستاد زراعت فرصتی برای هماهنگی و رفع چالش‌هاست

محمدی‌پور در ابتدای این نشست با قدردانی از تلاش‌های کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سلسله، به‌ویژه کارشناسان پهنه، اظهار کرد: برگزاری جلسات ستاد زراعت، فرصت مناسبی برای هماهنگی، تبادل نظر و بررسی مسائل و چالش‌های حوزه زراعت است.

وی افزود: همراهی و نقش‌آفرینی کارشناسان پهنه در اجرای برنامه‌های زراعی شهرستان، نقش مؤثری در تحقق اهداف و اجرای مطلوب برنامه‌های بخش کشاورزی دارد.

بررسی دستورالعمل توزیع کود در سال زراعی جدید

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه این نشست، دستورالعمل توزیع کود در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ را تشریح و توضیحات لازم را درباره روند، نحوه و الزامات توزیع این نهاده ارائه کرد.

در ادامه نیز مسئولان مراکز و کارشناسان پهنه، دیدگاه‌ها، سؤالات، پیشنهادها و مسائل موجود در زمینه توزیع کود را مطرح کردند و راهکارهای لازم برای اجرای مطلوب‌تر دستورالعمل و رفع موانع موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی ظرفیت‌های سلسله برای توسعه کشت کلزا

در بخش دیگری از این جلسه، با توجه به ظرفیت‌های شهرستان سلسله و منطقه الشتر در زمینه کشت و تولید کلزا، موضوع توسعه سطح زیرکشت این محصول مورد بررسی قرار گرفت.

ولدی، کارشناس دانه‌های روغنی، در این نشست ضمن معرفی ارقام مناسب کلزا برای کشت در منطقه، اطلاعاتی درباره قیمت ارقام و نهاده‌های مرتبط ارائه کرد و نکات تخصصی و فنی مورد نیاز برای کشت موفق این محصول را تشریح کرد.

حاضران در جلسه نیز سؤالات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره توسعه کشت کلزا و مسائل فنی و اجرایی آن مطرح کردند و راهکارهای افزایش سطح زیرکشت و بهبود عملکرد این محصول مورد تبادل نظر قرار گرفت.

تأکید بر تسریع در تأمین و توزیع کود

محمدی‌پور در پایان این نشست بر ضرورت آغاز هرچه سریع‌تر فرآیند توزیع کود در شهرستان سلسله تأکید کرد و خواستار تسریع در تأمین و توزیع کود مورد نیاز کشاورزان برای سال زراعی پیش‌رو شد.

وی همچنین بر ضرورت افزایش هماهنگی و همکاری میان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، مراکز و کارشناسان پهنه برای اجرای مطلوب برنامه‌های زراعی، توزیع مناسب نهاده‌ها و توسعه کشت کلزا در شهرستان سلسله تأکید کرد.