به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان،صبح سهشنبه، در آیین افتتاح پروژههای هفته دولت با اشاره به روند توسعه زیرساختهای استان اظهار کرد: جایگاه استان تهران در ارزیابیهای انجامشده هفت پله ارتقا پیدا کرده است.
وی با اشاره به توسعه فضاهای آموزشی افزود: سال گذشته ۱۲۴ مدرسه در قالب یکهزار و ۵۰۰ کلاس درس به بهرهبرداری رسید و تا پایان هفته دولت نیز ۱۰۳ مدرسه دیگر با یکهزار و ۳۰۰ کلاس درس افتتاح خواهد شد.
استاندار تهران تأمین زمین را یکی از موانع اصلی توسعه فضاهای آموزشی دانست و گفت: حدود ۷۰ هکتار زمین برای اجرای پروژههای آموزشی تأمین شده و تلاش میکنیم تا پایان دولت چهاردهم به تکالیف قانونی در این حوزه عمل شود.
معتمدیان در ادامه با اشاره به برنامههای استان برای رفع ناترازی انرژی اظهار کرد: در ابتدای دولت سیزدهم تنها ۲۳ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در استان تهران وجود داشت که با افتتاح پروژههای جدید، این ظرفیت اکنون به حدود ۴۰۰ مگاوات رسیده است.
وی افزود: این میزان بیانگر رشد حدود ۲۰ برابری ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر در استان تهران طی کمتر از دو سال است.
استاندار تهران با اشاره به طرحهای در دست اجرا در حوزه انرژی گفت: بیش از ۱۵ هزار مگاوات مجوز احداث نیروگاه تجدیدپذیر در استان صادر شده و در حال حاضر ۷ هزار مگاوات پروژه فعال در سطح استان داریم.
معتمدیان ادامه داد: پیشبینی میشود تا پایان سال یکهزار مگاوات و در سال آینده نیز سههزار مگاوات دیگر به ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر استان اضافه و وارد مدار شود.
وی همچنین از تأمین زمین برای ۵۰۰ مگاوات پروژه جدید در هفته گذشته خبر داد و گفت: تفاهمنامه تولید پراکنده با هدف تسهیل سرمایهگذاری در این حوزه نیز به امضا رسیده است.
استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت گفت: در هفته دولت یکهزار و ۳۸۳ پروژه عمرانی و ۴۸ پروژه اقتصادی با سرمایهگذاری بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد ریال در سطح استان افتتاح میشود.
وی افزود: این پروژهها در حوزههای مختلف از جمله مدرسهسازی، خانههای بهداشت، مراکز درمانی، بهسازی راهها و توسعه شبکههای آب، برق و فاضلاب اجرا شدهاند.
معتمدیان در پایان با قدردانی از سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی اظهار امیدواری کرد روند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و اجرای پروژههای زیرساختی، به رفع ناترازی انرژی و توسعه استان تهران کمک کند.
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