افزایش سرانه فضای آموزشی و ایجاد محیطی پویا در مدارس استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی صبح سه شنبه در آئین افتتاح طرح های هفته دولت در شهرستان دیر اظهار کرد: مدرسه پروین اعتصامی در شهر دوراهک شهرستان دیر، با زیربنای ۵۶۰ مترمربع و برخورداری از شش کلاس درس، آماده پذیرایی از دانش‌آموزان این منطقه شد.

وی افزود: این فضای آموزشی علاوه بر کلاس‌های درس، به تمامی تجهیزات مورد نیاز برای سالن اجتماعات، کارگاه و آزمایشگاه مجهز شده است تا زمینه ارتقای کیفیت فرآیند آموزش، فعالیت‌های علمی، فرهنگی و مهارتی دانش‌آموزان فراهم شود.

احمدی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق مختلف استان بیان کرد: احداث و تجهیز مدارس استاندارد، ایمن و متناسب با نیازهای روز دانش‌آموزان، از اولویت‌های اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهرخاطرنشان کرد: بهره‌برداری از مدرسه پروین اعتصامی در دوراهک، گامی مؤثر در مسیر افزایش سرانه فضای آموزشی و ایجاد محیطی پویا، ایمن و شایسته برای دانش‌آموزان شهرستان دیر به شمار می‌رود.