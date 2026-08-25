افزایش سرانه فضای آموزشی و ایجاد محیطی پویا در مدارس استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی صبح سه شنبه در آئین افتتاح طرح های هفته دولت در شهرستان دیر اظهار کرد: مدرسه پروین اعتصامی در شهر دوراهک شهرستان دیر، با زیربنای ۵۶۰ مترمربع و برخورداری از شش کلاس درس، آماده پذیرایی از دانشآموزان این منطقه شد.
وی افزود: این فضای آموزشی علاوه بر کلاسهای درس، به تمامی تجهیزات مورد نیاز برای سالن اجتماعات، کارگاه و آزمایشگاه مجهز شده است تا زمینه ارتقای کیفیت فرآیند آموزش، فعالیتهای علمی، فرهنگی و مهارتی دانشآموزان فراهم شود.
احمدی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای آموزشی در مناطق مختلف استان بیان کرد: احداث و تجهیز مدارس استاندارد، ایمن و متناسب با نیازهای روز دانشآموزان، از اولویتهای ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهرخاطرنشان کرد: بهرهبرداری از مدرسه پروین اعتصامی در دوراهک، گامی مؤثر در مسیر افزایش سرانه فضای آموزشی و ایجاد محیطی پویا، ایمن و شایسته برای دانشآموزان شهرستان دیر به شمار میرود.
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