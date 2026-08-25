فیلمبرداری «کوه طلا» تمام شد؛ اولین فیلم آنگ لی پس از ۸ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، فیلمبرداری «کوه طلا» فیلم جدید آنگ لی، که سال پیش بی‌سروصدا تاریخ شروع تولیدش به تعویق افتاد تا بتواند مشمول مالیات کالیفرنیا شود، در این ایالت به پایان رسید تا اولین فیلم داستانی وی پس از «مرد جوزا» در سال ۲۰۱۹ شکل بگیرد.

چدی چانگ، سوفیا شو، یائو، زین تسنگ و اوون تیگ در «کوه طلا» بازی می‌کنند. چانگ-ری لی، فینالیست جایزه پولیتزر، آخرین پیش‌نویس فیلمنامه را نوشته است. جک فیسک طراح تولید افسانه‌ای، مسئولیت عوامل بصری فیلم از جمله صحنه‌ها، مکان‌ها، وسایل و فضاها را برعهده دارد.

امانوئل لوبزکی فیلمبردار «درخت زندگی» به عنوان مدیر فیلمبرداری در این پروژه حضور نداشت. جای او را جاشوا جیمز ریچاردز گرفت که در کارنامه‌اش سه فیلم از کلوئی ژائو شامل «آوازهایی که برادرانم به من آموختند»، «سوارکار» و «سرزمین کوچ‌نشینان» جای دارد و البته همه تجربیاتش تحت تأثیر فیلمبرداری لوبزکی در فیلم‌های ترنس مالیک شکل گرفته‌اند.

ریچاردز در اینستاگرام خود با انتشار پستی با عنوان «تمام شد»، افزود: کار کردن با یک اسطوره یعنی جک فیسک یک چیز است و اینکه بتوانی او را دوست خطاب کنی یک موهبت!

ماجراهای «کوه طلا» در دوران رو به زوال تب طلای آمریکا اتفاق می‌افتد و ۲ مهاجر چینی-آمریکایی یتیم شخصیت‌های اصلی آن هستند که در مرز غربی بی‌رحم جلو می‌روند. لوسی و سم، فرزندان تازه یتیم شده مهاجران که ناگهان در سرزمینی تنها می‌شوند که وجود آنها را انکار می‌کند، با فرار از تهدیدات شهر معدنی غربی، راهی مکان دفن پدرشان می‌شوند تا بتوانند از گذشته آزاد شوند. در طول مسیر، آنها با استخوان‌های غول‌پیکر بوفالوها، رد پنجه ببر، شبح یک منظره ویران شده و همچنین اسرار خانوادگی، رقابت خواهر و برادری و نگاهی اجمالی به آینده‌ای متفاوت روبه‌رو می‌شوند.

این فیلم اقتباسی از رمان تحسین‌شده «چه مقدار از این تپه‌ها طلاست» نوشته سی. پم ژانگ است و ابتدا قالب سریال کوتاه برای آن در نظر گرفته شده بود. با این فیلم لی به آثار سبک شخصی خودش که تاریخی هستند و با احساسات پیوند خورده‌اند، بازگشته است.

این کارگردان تایوانی برنده اسکار که خالق آثاری چون «ببر خیزان، اژدهای پنهان»، «کوهستان بروکبک»، «عقل و احساس» و «طوفان یخ» است، همیشه در بررسی جابه‌جایی فرهنگی و هویت موفق ظاهر شده و حالا پس از فیلم‌های ۱۴ سال اخیرش که شامل «زندگی پی»، «پیاده‌روی بیلی لین در نیمه‌شب» و «مرد جوزا» است، یک بار دیگر به این حیطه بازگشته است.

لی مدت‌هاست در حال ساخت فیلمی بیوگرافی درباره بروس لی است.

از همین حالا «کوهستان طلا» به عنوان یکی از حاضران جشنواره کن ۲۰۲۷ مطرح شده است.