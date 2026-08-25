«جهاد تبیین» مأموریت مسئولان برای روایت دستاوردهای دولت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن رستمیان پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح متمرکز پروژه‌های هفته دولت شهرستان دامغان که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در شهرک صنعتی این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای توجه به جهاد تبیین است.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردها و اقدامات امیدآفرین دولت و مجموعه نظام در ایام هفته دولت، افزود: مسئولان باید اقدامات و فعالیت‌های امیدآفرین مجموعه‌های تحت مدیریت خود را به اطلاع مردم برسانند.

امام جمعه دامغان با بیان اینکه بیان اقدامات، پیشرفت‌ها و دستاوردها موجب امیدآفرینی در جامعه می‌شود، خاطرنشان کرد: مسئولان باید خدمات و اقدامات انجام‌شده را برای مردم تشریح کنند.

رستمیان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و کشور، به‌ویژه شهیدان رجایی، باهنر، سیدابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان، گفت: شهید امیرعبداللهیان، سردار دیپلماسی کشور، از فرزندان شهرستان دامغان بود و یاد و خاطره این شهدا باید همواره گرامی داشته شود.

وی با بیان اینکه سیره و ویژگی‌های رهبران و شهدای انقلاب باید الگوی مسئولان قرار گیرد، اظهار کرد: درایت، حکمت، شجاعت، علم و اندیشه متعالی و تقوا از جمله ویژگی‌های بارز شهیدان و خدمتگزاران برجسته انقلاب اسلامی بود که باید مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است در این مراسم، ۱۹۹ پروژه هفته دولت شهرستان دامغان به صورت متمرکز و نمادین افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.