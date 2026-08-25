توسعه فضاهای آموزشی و تربیتی باید به ارتقای کیفیت آموزش منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح سه‌شنبه در حاشیه افتتاح استخر دانش‌آموزی استان زنجان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش‌وپرورش، گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید، حدود ۱۳ هزار کلاس درس در قالب طرح‌های مختلف آموزشی به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: در استان زنجان نیز بیش از ۱۱۰ طرح آموزشی در دستور کار قرار گرفته و تعدادی از این طرح‌ها تاکنون به بهره‌برداری رسیده است.

کاظمی، مجموعه استخر دانش‌آموزی زنجان را یکی از پروژه‌های شاخص ورزشی آموزش‌وپرورش در این استان دانست و گفت: اگرچه استخرهای دانش‌آموزی متعددی در کشور افتتاح شده، اما مجموعه‌ای با این میزان تنوع و امکانات، کمتر در کشور وجود دارد.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: این مجموعه در ادامه تکمیل و توسعه خواهد یافت و در مجموع بیش از ۶ هزار مترمربع فضای آموزشی و ورزشی در آن به بهره‌برداری می‌رسد.

وی همچنین به مجموعه اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه فضاهای ورزشی و پرورشی، بهسازی کلاس‌های درس، استانداردسازی و هوشمندسازی مدارس اشاره کرد و افزود: بخش قابل توجهی از این اقدامات با تلاش و پیگیری مدیران و همکاران آموزش‌وپرورش در استان‌ها انجام شده است.

کاظمی با تأکید بر اینکه معلم و کیفیت آموزشی، مقصد نهایی همه اقدامات آموزش‌وپرورش هستند، تصریح کرد: تمام فعالیت‌هایی که در حوزه ساخت و توسعه فضاهای آموزشی و تربیتی انجام می‌شود، باید در نهایت به ارتقای کیفیت آموزش و افزایش نقش و جایگاه معلم منجر شود.

وی تقویت هویت دانش‌آموزان را از دیگر اولویت‌های آموزش‌وپرورش عنوان کرد و گفت: باید تعلق، عشق و هویت ملی و دینی دانش‌آموزان را که امروز مورد هدف دشمن قرار گرفته است، بیش از پیش تقویت کنیم.

وزیر آموزش‌وپرورش درباره آغاز سال تحصیلی نیز گفت: دانش‌آموزان اول مهر راهی مدارس خواهند شد و کلاس‌های درس به صورت حضوری برگزار می‌شود. همه اقدامات لازم برای آغاز سال تحصیلی انجام شده و آمادگی کامل برای شروع سال تحصیلی وجود دارد.