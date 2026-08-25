به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رضایی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، امروز سه‌شنبه ۳ شهریور ماه، در مجمع سالانه هیئت فوتبال استان که با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال برگزار شد، با اشاره به رشد جمعیت البرز و محدودیت زیرساخت‌های ورزشی، گفت: شرایط جمعیتی استان موجب شده است ظرفیت‌های موجود پاسخگوی نیازهای ورزشی مردم نباشد.

وی با اشاره به روند مهاجرت به استان البرز اظهار کرد: سالانه به طور میانگین بین ۹۸ تا ۱۰۲ هزار نفر وارد استان شده و در البرز ساکن می‌شوند که بخش قابل توجهی از این جمعیت را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: افزایش جمعیت، به‌ویژه در سال‌های اخیر، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های آموزشی، ورزشی و خدماتی استان وارد کرده است و سالانه با کمبود قابل توجه کلاس‌های درس مواجه هستیم.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز ادامه داد: زمانی که جمعیت با چنین سرعتی افزایش پیدا می‌کند، اگر زیرساخت‌ها متناسب با آن توسعه پیدا نکنند، سرانه‌ها نه‌تنها افزایش نمی‌یابد، بلکه در برخی موارد کاهش پیدا می‌کند.

سرانه ورزشی البرز نیازمند توجه ویژه است

رضایی با مقایسه وضعیت زیرساخت‌های ورزشی البرز با استان‌های مشابه گفت: در استان‌هایی مانند اصفهان با وجود جمعیت قابل توجه، امکانات ورزشی به مراتب بیشتر از البرز است، در حالی که البرز از نظر سرانه اماکن ورزشی با محدودیت جدی مواجه است.

وی بیان کرد: تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته استان افزایش یافته و جمعیت قابل توجهی نیز در بخش ورزش فعالیت دارند که ارائه خدمات مناسب به این جامعه ورزشی، بدون توسعه زیرساخت‌ها دشوار خواهد بود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز تأکید کرد: البرز به دلیل قرار گرفتن در مجاورت تهران و شرایط خاص جمعیتی، با حجم بالایی از تقاضا برای خدمات ورزشی مواجه است و باید در برنامه‌ریزی‌های ملی به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.

افزایش پنج برابری ورزشکاران البرزی در جمع ملی‌پوشان

رضایی با اشاره به ظرفیت قهرمان‌پروری البرز گفت: خوشبختانه در همین ماه شاهد بدرقه ورزشکاران استان برای حضور در رقابت‌های آسیایی هستیم و تعداد ورزشکاران اعزامی البرز نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

وی افزود: در حال حاضر تعداد ورزشکاران ملی‌پوش استان در ۱۴ رشته ورزشی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و تعداد ورزشکاران اعزامی به مسابقات آسیایی نسبت به سال گذشته حدود پنج برابر شده است.

وی ادامه داد: برای حمایت از این ورزشکاران و بدرقه آنان، برای هر ورزشکار مبلغ ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است تا بخشی از نیازهای آنان تأمین شود.

البرز نیازمند نگاه ویژه فدراسیون فوتبال است

رضایی با اشاره به شرایط خاص البرز خطاب به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، گفت: البرز استانی مهاجرپذیر و در همجواری تهران است و بخشی از مشکلات پایتخت و خانواده‌هایی که امکان تأمین مسکن در تهران را ندارند، به البرز منتقل می‌شود.

وی افزود: این شرایط موجب افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضا برای خدمات ورزشی شده است؛ بنابراین انتظار داریم البرز در برنامه‌های فدراسیون فوتبال به صورت ویژه دیده شود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز تصریح کرد: امیدواریم با تدابیر رئیس فدراسیون فوتبال و مجموعه فدراسیون، بتوانیم اتفاقات ویژه‌ای را برای توسعه فوتبال در استان رقم بزنیم.

ورزشگاه ۶ هزار نفری البرز به بهره‌برداری رسید

رضایی همچنین با اشاره به پروژه‌های ورزشی استان اظهار کرد: پروژه ورزشگاه ۶ هزار نفری که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۱ آغاز شده بود، با تلاش مدیران گذشته و مجموعه مدیریتی فعلی به بهره‌برداری رسید.

وی گفت: تکمیل چنین پروژه‌هایی نتیجه همکاری و پیگیری مجموعه‌ای از مدیران در دوره‌های مختلف است و امروز شاهد به ثمر رسیدن بخشی از این تلاش‌ها هستیم.

پیگیری فعال‌سازی پروژه ورزشگاه ۵ هزار نفری

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی استان بیان کرد: در حوزه پروژه‌های ورزشی، تعدادی طرح در قالب ظرفیت ماده ۲۳ در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم پروژه‌های دارای اولویت را با جدیت بیشتری فعال کنیم.

وی افزود: ورزشگاه ۵ هزار نفری استان یکی از پروژه‌هایی است که به دلیل وجود معارض زمین، حدود ۱۲ سال متوقف مانده و با پیشرفت فیزیکی پایین مواجه بوده است.

رضایی ادامه داد: برای رفع مشکلات این پروژه و تعیین تکلیف زمین آن پیگیری‌های لازم در حال انجام است و تلاش می‌کنیم با رفع موانع موجود، عملیات اجرایی آن مجدداً فعال شود.

توسعه فوتبال ساحلی در البرز

وی همچنین به راه‌اندازی فوتبال ساحلی در استان اشاره کرد و گفت: فوتبال ساحلی با همکاری هیئت فوتبال و سایر مجموعه‌های مرتبط در سال گذشته در البرز راه‌اندازی شد و ظرفیت‌های خوبی در این بخش وجود دارد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در پایان ضمن قدردانی از حضور مهدی تاج در مجمع سالانه هیئت فوتبال استان، ابراز امیدواری کرد با همکاری فدراسیون فوتبال، هیئت فوتبال البرز و دستگاه ورزش استان، زمینه توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای جایگاه فوتبال البرز فراهم شود.