به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس معدنی‌پور، رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران، در چهارصد و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مصوبات شصت‌وپنجمین جلسه این کمیسیون اظهار کرد: در این جلسه که پنجم مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، نامگذاری ۲۶ معبر و یک مجموعه ورزشی در دستور کار قرار گرفت و مصوبات برای طرح در صحن شورا ارائه شد.

منطقه یک نامگذاری به نام شهدا و چهره‌های ماندگار

معدنی‌پور گفت: خیابان بیدار در ضلع شمالی بزرگراه مدرس، حد فاصل خیابان نلسون ماندلا و خیابان شهید فیاضی، به نام مرحوم اکبر عبدی نامگذاری شد. این هنرمند پیشکسوت از چهره‌های ماندگار سینما و تلویزیون ایران بود و درخواست این نامگذاری از سوی خانواده وی مطرح شده است.

وی افزود: کوچه طوفان در خیابان ابتهاج به نام شهید سعید عبداللهیان از شهدای جنگ ۱۲ روزه، کوچه شکوفه در خیابان پاسداران به نام مرحوم آیت‌الله سیدمحمدتقی حکیم، خیابان کوهیار به نام شهید مرتضی بهمنی از شهدای دفاع مقدس، کوچه رازقی در بلوار بوستان جنوبی به نام شهید مهدی بیداد و کوچه لادن در بلوار محک به نام شهید رضا سعیدی نامگذاری شد.

رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران ادامه داد: کوچه مخصوص در خیابان یخچال نیز به نام شهید مجتبی غیوران از شهدای دفاع مقدس نامگذاری شد.

منطقه ۳ بزرگداشت شهید مدافع حرم

معدنی‌پور گفت: کوچه کمان در خیابان نلسون ماندلا به نام شهید حسن عبدالوند نامگذاری شد؛ این شهید در سال ۱۳۹۵ در حمله تروریستی داعش در عراق به شهادت رسید.

منطقه ۴ نامگذاری معابر به نام شهدای جنگ ۱۲ روزه

وی افزود: در منطقه ۴، خیابان یاس در حکیمیه به نام شهید حسین لطفی‌وند، خیابان هفتم در خیابان شهید ناهیدی به نام شهید اصغر خیرآبادی، کوچه چهارم به نام شهید حسین باقری‌مفرد، کوچه شقایق به نام شهید مصطفی موحد و کوچه یاس چهارم به نام شهیده الهه‌سادات میرشفیعیان نامگذاری شدند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران همچنین از نامگذاری مجموعه ورزشی جدیدالاحداث ویژه بانوان در بزرگراه شهید زین‌الدین به نام شهیده معصومه پیرهادی مروکی خبر داد و گفت: خیابان وحدت در بلوار شاهد نیز به نام شهید عزیز اوراسین نامگذاری شد.

منطقه ۵ و ۶ پاسداشت چهره‌های فرهنگی و خیران

معدنی‌پور بیان کرد: خیابان نیروگاه در بلوار شهران به نام مرحوم غلامرضا حاجی‌پور ساردویی، شاعر و نویسنده کشور، تغییر نام یافت.

وی افزود: کوچه‌های مهرزاد و کامل در خیابان سمیه نیز به نام مرحوم حسینعلی البرز، خیر و بنیانگذار بنیاد فرهنگی البرز، نامگذاری شدند. این نامگذاری به درخواست بنیاد فرهنگی البرز انجام شده است.

مناطق ۱۰ و ۱۷ ادای احترام به شهدای دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه

رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران گفت: کوچه معرف در خیابان قزوین منطقه ۱۰ به نام شهید حسن عدالت‌فرد از شهدای دفاع مقدس نامگذاری شد.

وی ادامه داد: در منطقه ۱۷ نیز کوچه ۳۴ به نام شهید ارشد محمودی، کوچه ۷۴ به نام شهید حمید آزکات، کوچه ۲۴ به نام شهید علی رازی، کوچه یکم به نام شهید عزیزالله رضایی و کوچه ششم به نام شهید داوود وزیری تغییر نام یافت.

به گفته معدنی‌پور، شهید داوود وزیری از شهدای مدافع سلامت و از کارکنان بیمارستان شرکت نفت بود که در جریان مبارزه با بیماری کرونا به شهادت رسید.

منطقه ۱۹ نامگذاری به نام شهدای دفاع مقدس، خدمت و جنگ ۱۲ روزه

معدنی‌پور گفت: در منطقه ۱۹ نیز کوچه یازدهم در خیابان میثاق به نام شهید خسرو کریمی، یک معبر فاقد نام در حد فاصل خیابان شهید بهمن‌یار و پل شهید اشکوری به نام شهید علی توده‌فلاح و کوچه ۷۹ به نام شهید اسماعیل ادبی‌قدس نامگذاری شدند.

وی افزود: کوچه ۲۴ در خانی‌آباد نیز به نام شهید سیدیاسر سیدرضایی تغییر نام یافت.

معدنی‌پور در پایان تأکید کرد: این مجموعه نامگذاری‌ها با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و پاسداشت چهره‌های اثرگذار فرهنگی، ادبی و هنری کشور انجام شده و تمامی مصوبات با اتفاق آرا به تصویب نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر تهران رسید.