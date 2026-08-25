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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

طباطبایی: نتایج سفر ثمربخش عاصم منیر به‌زودی آشکار خواهد شد

طباطبایی: نتایج سفر ثمربخش عاصم منیر به‌زودی آشکار خواهد شد

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور گفت: نتایج سفر بسیار ثمربخش فرمانده ارتش پاکستان، به‌زودی آشکار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به سفر فرمانده ارتش پاکستان، اظهار کرد: برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های نادرست رسانه‌ای، سفر فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش کشور دوست پاکستان به ایران بسیار ثمربخش و واجد دستاوردهای دیپلماتیک بسیار ارزشمندی بود که نتایج آن به‌زودی آشکار خواهد شد.

کد مطلب 6927175
رامین عبداله شاهی

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