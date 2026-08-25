به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد مرادی اظهار کرد: دور جدید دوره تربیت مربی مربیان پیش‌دبستانی با هدف توانمندسازی مربیان پیش‌دبستانی، ارتقای مهارت‌های تخصصی و آشنایی آنها با روش‌های خلاقانه آموزش و تربیت کودکان برگزار می‌شود.

وی افزود: از زمستان سال گذشته تاکنون پنج دوره آموزشی برای مربیان پیش‌دبستانی در شهرستان‌های نهاوند، همدان، ملایر و رزن برگزار شده و در مجموع ۴۳۴ مربی آموزش‌های لازم را دریافت کرده‌اند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان گفت: آموزش مربیان در شهر همدان نیز از هفته آینده آغاز می‌شود و ۵۰۰ مربی پیش‌دبستانی در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر در این دوره شرکت خواهند کرد.

مرادی با بیان اینکه این برنامه در مدت سه هفته و در پنج روز کاری برگزار می‌شود، ادامه داد: کارگاه‌های کاردستی، قصه‌گویی، نمایش خلاق، نقاشی، سفالگری، نمایش عروسکی، بازی و سرگرمی و شعر خلاق از جمله سرفصل‌های آموزشی این دوره است.

وی تصریح کرد: در این دوره مربیان با شیوه‌ها و تکنیک‌های متنوع فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی ویژه کودکان آشنا می‌شوند تا بتوانند آموخته‌های خود را در مراکز آموزشی و پیش‌دبستانی به‌کار گیرند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با تاکید بر نقش هنر، بازی و قصه در فرآیند تربیت کودکان، خاطرنشان کرد: ارائه آموزش‌های کاربردی و متناسب با نیاز مربیان می‌تواند به جذابیت بیشتر فرآیند یادگیری و تقویت مهارت‌های کودکان کمک کند.

وی افزود: پس از پایان دوره و سپری کردن مراحل آموزشی برای مربیان شرکت‌کننده گواهینامه پایان دوره صادر خواهد شد.