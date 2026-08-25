به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: از آن جمله توجه به کلمه «تاب‌آوری» است که پیشتر هم مفصلا به آن پرداخته بودیم. این نکته مهم است که تاب‌آوری ملی نباید به معنای «تحمل رنج» یا «صبر منفعلانه» تفسیر شود. تاب‌آوری واقعی، وضعیتی پویاست که در آن کشور از دل بحران‌ها، با ساختارهای مستحکم‌تر و دانش بیشتر بیرون می‌آید. اگر دشمن از طریق جنگ ترکیبی به دنبال «تخریب و فروپاشی» است، تاب‌آوری ملی باید به سمت «بازسازی و جهش» حرکت کند. این مهم تنها با پیوند میان «محاسبات درست مسئولین» و «اراده تزلزل‌ناپذیر مردم»، می‌توان از وضعیت «بقا» به وضعیت «پیشرفت» عبور کرد و نشان داد که قدرت ملی، نه در نبود بحران، بلکه در توانایی عبور از آنها نهفته است.

در این میان مردم نشان داده‌اند که در بزنگاه‌ها و شرایط سخت با اراده‌ای پولادین در مسیر مقابله با مشکلات حرکت کرده‌اند اما مسئله محاسبات درست مسئولین باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و این دو لازم و ملزوم یکدیگر است. نظر به تلاطمات اقتصای این چند روز گذشته هم باید تصریح کرد که باید محاسبات و مدیریت مسئولین کشور با توجه به وضعیت جنگ و پسا جنگ به نحوی باشد که نه تنها شوک‌های ناگهانی را مدیریت کند، بلکه از حالت «واکنش‌گرا» به حالت «کنترل‌کننده» تغییر ماهیت دهد.

مدیریت نباید تنها بر مهار خسارت‌ها متمرکز باشد، بلکه باید با استفاده از ابزارهای پیش‌بینانه، فضای پیش‌بینی‌ناپذیری را به یک فضای مدیریت‌شده تبدیل کند تا اراده پولادین مردم، نه در مسیر «دوام آوردن در سختی‌ها»، بلکه در مسیر «تولید ثبات و پیشرفت» هزینه شود. به عبارت دیگر، محاسبات مسئولین باید از سطح «بقا در برابر بحران» به سطح «بهره‌گیری از بحران برای بازسازی ساختارهای اقتصادی» ارتقا یابد؛ چرا که در جنگ‌های ترکیبی، تنها «صبر» کافی نیست، بلکه «دقت در محاسبات استراتژیک و سرعت در تصمیم‌گیری‌های اصلاحی» است که می‌تواند از رخدادهای خسارت‌بار جلوگیری کرده و مسیر جهش را هموار سازد.

در جنگ ترکیبی، اقتصاد یکی از اصلی‌ترین جبهه‌هاست. پیشتر هم گفته بودیم که اگر اقتصاد اصلاح نشود در حوزه‌های دیگر نمی‌توانیم آنطور که باید و شاید پیش برویم. جنگ اقتصادی دشمن هم امری است که بیش از دو دهه است بر اساس آن نقشه و طرح‌ریزی کرده است. بدیهی است که اشتباه محاسباتی در زمانی رخ می‌دهد که مقابله با جنگ اقتصادی برای مسئولین ما دچار بی‌اهمیتی و قرار گرفتن در اولویت‌های پایین شود.

خنثی‌سازی تحریم‌ها، دیپلماسی اقتصادی فعال، اصلاح ساختار بودجه، تقویت تولید دانش‌بنیان، فرماندهی واحد اقتصادی، پیاده کردن اصول اقتصاد مقاومتی، شفافیت و مبارزه با فساد، مشارکت مردمی، مقابله با کاهش ارزش پول ملی، مقوله انرژی، عدم وابستگی به فروش نفت، حمایت از تولید داخلی و بسیاری موارد دیگر همگی موضوعاتی بودند که در بیش از یک دهه گذشته توسط رهبر شهید انقلاب و کارشناسان متعهد مورد توجه و تاکید قرار گرفت ولی آنچه مانع تحقق شد، اشتباه محاسباتی و عدم تمرکز روی حل موارد فوق‌الذکر بود.