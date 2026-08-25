برگزاری نهمین مدرسه پارلمانی برای بررسی حقوقی رسیدگی به جنایات جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از برگزاری نهمین مدرسه پارلمانی این مرکز با موضوع بررسی ظرفیت‌های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی، تعقیب و رسیدگی به جنایات ارتکابی در جریان مخاصمه مسلحانه علیه ایران خبر داد و گفت: این مدرسه روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور با حضور جمعی از استادان و صاحب‌نظران فقهی و حقوقی در قم و تهران برگزار می‌شود.

وی در تشریح جزئیات محورهای مدرسه پارلمانی گفت: امکان‌سنجی فقهی مطالبه خسارت و غرامت از متجاوزان علیه جمهوری اسلامی ایران، روش‌شناسی فقهی و حقوقی فهم جنگ، ابعاد و آثار تعیین آغازگر جنگ از منظر فقه و حقوق بین‌الملل، جنگ زیرساخت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل کیفری، بررسی الزامات اجرایی لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی و بایسته‌های الگوی تقنینی طراحی نظم نوین حقوقی تنگه هرمز از جمله موضوعات مورد بررسی در این مدرسه خواهد بود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: اصول مستندسازی فجایع و ادله قابل پذیرش در مراجع بین‌المللی با مطالعه موردی مستندسازی جنگ دوازده‌روزه و جنگ تحمیلی رمضان، فترت مجلس در نظام حقوق اساسی ایران، بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت دولت‌های غربی و اسلامی در میزبانی از پایگاه‌های نظامی خارجی، رویه‌شناسی شورای نگهبان در خصوص مصوبات پس از جنگ و اثرسنجی اقدامات تقنینی مجلس در امور دارای ابعاد بین‌المللی، از دیگر محورهای این مدرسه پارلمانی است.

وی با بیان اینکه نهمین مدرسه پارلمانی با هدف بررسی ابعاد جنایات ارتکابی در جریان جنگ‌های تحمیلی و مخاصمات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه جنگ دوازده‌روزه، جنگ رمضان و مسائل پیرامون آن برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: این برنامه با تأکید بر ابعاد و مسائل فقهی و حقوقی، شناسایی خلأهای حقوقی و تقنینی این حوزه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظام حقوقی کشور برای ارائه راهکار به سیاست‌گذاران و به‌ویژه قانون‌گذاران برگزار خواهد شد.

نهاوندی با تأکید بر رویکرد تخصصی این مدرسه پارلمانی یادآور شد: بررسی ظرفیت‌های حقوقی موجود برای مستندسازی جنایات، پیگیری مسئولیت مرتکبان و دولت‌های مرتبط و همچنین شناسایی نیازهای تقنینی کشور می‌تواند به تقویت پشتوانه حقوقی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با ابعاد بین‌المللی مخاصمات کمک کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین از آزاد بودن حضور نخبگان، استادان، دانشجویان و طلاب در این مدرسه خبر داد و اظهار داشت: علاقمندان برای شرکت در این دوره باید ثبت نام کنند.