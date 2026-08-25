۱۹ پروژه شهرداری تنگ ارم با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری صبح سه شنبه در آئین افتتاح طرح های هفته دولت اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح تعدادی از پروژه های هفته دولت در شهر تنگ ارم هستیم که نویدبخش توسعه خدمات به مردم است.

وی با قدردانی از تلاش‌های شهردار، اعضای شورای اداری و دستگاه‌های اجرایی، اجرای این پروژه‌ها را نشانه عزم جدی دولت برای خدمت‌رسانی به مردم و توسعه متوازن مناطق مختلف برشمرد و تصریح کرد: روند توسعه بخش ارم متوقف نمی‌شود و با همت جمعی، خدمت‌رسانی به مردم شریف این منطقه با قوت ادامه خواهد یافت.

بخشدار ارم به همراه اعضای شورای اداری بخش ارم با حضور در گلزار شهدای گمنام تنگ ارم، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند. بخشدار ارم در این مراسم خدمت بی‌وقفه به مردم را ادامه راه شهدا دانست و بر عزم جدی مسئولان برای خدمت‌رسانی تأکید کرد.

در ادامه، زمین چمن مصنوعی شهر تنگ ارم با اعتباری بالغ بر ۲ و نیم میلیارد تومان افتتاح شد. این پروژه ورزشی با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی و ایجاد فضایی مناسب برای جوانان و نوجوانان منطقه به بهره‌برداری رسید.

همچنین ۱۹ پروژه شهرداری تنگ ارم به صورت تجمیعی با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان افتتاح شد. این پروژه‌ها در حوزه‌های عمران شهری، بهسازی معابر، توسعه فضای سبز و زیرساخت‌های عمومی شهر تنگ ارم اجرا شده است.

در بخش دیگری از برنامه‌ها، مسکن مددجویان کمیته امداد در شهر تنگ ارم و همچنین ۳ پروژه مسکن مددجویان کمیته امداد در بخش ارم به صورت تجمیعی افتتاح و به خانواده‌های تحت پوشش واگذار شد.

همچنین ۶ کیلومتر از مجموع ۱۵ کیلومتر روکش حفاظتی آسفالت محور تنگ ارم به کم زرد با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. این پروژه راه‌سازی نقش مهمی در بهبود تردد و افزایش ایمنی مسیرهای ارتباطی بخش ارم دارد.