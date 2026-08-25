۴۲ سارق خودرو در اصفهان دستگیر و ۱۷۹ وسیله نقلیه به مالکان بازگشت

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان اصفهان در مردادماه امسال، با اجرای طرحهای ضربتی و اطلاعاتی در حوزه مقابله با سرقت خودرو، موفق به شناسایی و دستگیری ۴۲ سارق خودرو شدند.
وی افزود: در جریان اجرای این طرحها و با انجام گشتزنیهای هدفمند، رصد نقاط جرمخیز، پایش مجرمان سابقهدار و بهرهگیری از شیوههای نوین کشف جرم، ۱۷۹ دستگاه خودروی مسروقه نیز کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه مقابله با سرقت و برخورد با سارقان بهصورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد، گفت: مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی، رصد مستمر فعالیت مجرمان و پیگیری پروندههای سرقت، شناسایی و دستگیری سارقان و کشف اموال مسروقه را با جدیت دنبال میکنند.
وی تأکید کرد: تأمین امنیت و آرامش شهروندان، خط قرمز پلیس است و با افرادی که درصدد برهم زدن امنیت عمومی و سلب آسایش مردم باشند، قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد شد.
سرهنگ نیکبخت با اشاره به نقش شهروندان در پیشگیری از وقوع سرقت، تصریح کرد: برخی خودروها بهویژه وسایل نقلیهای که فاقد تجهیزات ایمنی و بازدارنده هستند، بیشتر در معرض سرقت قرار میگیرند و رعایت توصیههای ساده پیشگیرانه میتواند فرصت ارتکاب جرم را از سارقان سلب کند.
وی ادامه داد: شهروندان از پارک کردن خودرو در معابر خلوت، کمنور و نقاط فاقد پوشش دوربین مداربسته خودداری کنند و تا حد امکان، خودروهای خود را در پارکینگهای دارای نگهبان و مجهز به دوربین مداربسته پارک کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان استفاده از تجهیزات بازدارنده را در کاهش احتمال سرقت مؤثر دانست و گفت: استفاده از دزدگیر، قفل فرمان، قفل پدال و سامانههای ردیاب، ضمن دشوار کردن سرقت برای مجرمان، امکان شناسایی و رهگیری خودرو را در صورت وقوع سرقت افزایش میدهد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد یا رفتارهای مشکوک در اطراف خودروها و معابر، موضوع را جدی بگیرند و در سریعترین زمان ممکن از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، مأموران را در جریان قرار دهند.
سرهنگ نیکبخت خاطرنشان کرد: مشارکت، هوشیاری و همکاری مردم در کنار اقدامات تخصصی پلیس، نقش مهمی در پیشگیری از سرقت، شناسایی مجرمان و تأمین امنیت پایدار در سطح شهرستان اصفهان دارد.
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